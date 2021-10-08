快訊

查緝辦案還得身兼行銷？基層員警恐焦頭爛額

屍骸遍地！阿富汗北部清真寺爆炸 傳至少釀百死

曹銘宗新書「艾爾摩沙的瑪利亞」 小說場景在基隆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供

作家曹銘宗以17世紀大航海時代北台灣基隆作為背景的長篇歷史小說「艾爾摩沙的瑪利亞」，今天舉行新書發表，市長林右昌出席，邀請大家在拜讀小說的同時，也要到實際的小說場景來走走看看，對基隆跟台灣的歷史文化會有更深刻的認識。

曹銘宗在基隆出生長大，是台灣歷史研究者，關注台灣族群文化，長期從事史普寫作。17世紀西班牙人在「艾爾摩沙」（台灣）的「雞籠」（基隆和平島舊名）建「聖救主城」（聖薩爾瓦城），展開殖民、貿易、傳教的歷史，吸引他產生寫下這本書的念頭。

市府說，曹銘宗從2015年開始收集小說的相關史料，2018年擔任「社寮原住民歷史文化調查研究計畫」的計畫主持人，是文化部「再造歷史現場專案計畫」中「大基隆歷史場景再現整合計畫」的子計畫。在「艾爾摩沙的瑪利亞」一書中，譜寫出近400年前殖民地基隆的波瀾壯闊歷史，重現社寮東砲台、蕃字洞、萬人堆、千疊敷、仙洞、旭丘、基隆嶼等歷史現場。

這部以17世紀西班牙帝國最遙遠殖民地艾爾摩沙為背景的歷史小說，除了描述族群、鄉土、文化、愛情，也探討宗教、文明。

在森大青鳥書店舉行的發表會上，林右昌說，市府啟動大基隆歷史場景再現整合計畫，透過考古挖掘找到了西班牙人興建的諸聖教堂，過去大家都不知道，台灣在大航海時代也占了一席之地，居然這麼精采，除了基督教跟天主教，荷蘭跟西班牙兩大海上霸權也曾在台灣交會。

林右昌表示，透過小說帶領進入當時的時空，也對當時的生活有更多的想像，不過大家在拜讀小說的同時，也別忘了要到小說裡的實際場景來走走看看，相信一定會對基隆跟台灣的歷史文化，有更進一步的認識。

曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供
曹銘宗「艾爾摩沙的瑪利亞新書」今發表。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 西班牙 曹銘宗

延伸閱讀

2基隆學生棄建中選擇在地就學 各獲頒30萬獎學金

這美味叫「貼鍋」饅頭非鍋貼 林右昌軍服介紹眷村文化

基隆沙灣歷史文化園區將啟用 林右昌：文化力最好證明

AIDA撤我國旗多國聲援 林右昌：台灣不孤單

相關新聞

新北學校取消用餐隔板採漸進開放 下周從偏鄉開始

疫情趨緩下，學生用餐是否能取消隔板引發討論，新北市政府副發言人呂家愷表示，已經邀各代表討論，目前定調採漸進式開放，第一階...

明道大學遭連3黑 校方怒對抹黑者提告求償

明道大學董事長、康林國際集團總裁李超群今天在台中出面說明，明道大學辦學認真，今年竟3度遭爆料抹黑「發不出薪水、違法經營、...

可吹樂器了！兒童課照、補習班、樂齡中心防疫再放寬

國內疫情趨緩，教育部今天宣布兒童課後照顧服務中心、短期補習班，以及樂齡學習中心防疫規範將適度放寬，包含每間教室人數應為室...

台師大開發數學教育動畫 9日起電視台播出

台灣師範大學今天表示，歷時2年多製作的「閻小妹大戰數學魔」數學教育動畫，將於9日下午在電視頻道首播，鼓勵學生透過遊戲，瞭...

竹縣祭最新校園防疫指引 用餐免隔板、開放校外教學

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布5日至18日維持二級警戒。新竹縣政府教育處今天統整校園開放、用餐方式、戶外教育、運動場...

雲林52座學校操場損壞嚴重 體育署將一口氣大整修

疫情減緩，操場成為孩子健身重要場所，但很難想像，每天孩子跑跑跳跳的跑道，卻是殘破不堪，千瘡百孔！立委林文瑞接獲不少家長反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。