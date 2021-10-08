曹銘宗新書「艾爾摩沙的瑪利亞」 小說場景在基隆

作家曹銘宗以17世紀大航海時代北台灣基隆作為背景的長篇歷史小說「艾爾摩沙的瑪利亞」，今天舉行新書發表，市長林右昌出席，邀請大家在拜讀小說的同時，也要到實際的小說場景來走走看看，對基隆跟台灣的歷史文化會有更深刻的認識。

曹銘宗在基隆出生長大，是台灣歷史研究者，關注台灣族群文化，長期從事史普寫作。17世紀西班牙人在「艾爾摩沙」（台灣）的「雞籠」（基隆和平島舊名）建「聖救主城」（聖薩爾瓦城），展開殖民、貿易、傳教的歷史，吸引他產生寫下這本書的念頭。

市府說，曹銘宗從2015年開始收集小說的相關史料，2018年擔任「社寮原住民歷史文化調查研究計畫」的計畫主持人，是文化部「再造歷史現場專案計畫」中「大基隆歷史場景再現整合計畫」的子計畫。在「艾爾摩沙的瑪利亞」一書中，譜寫出近400年前殖民地基隆的波瀾壯闊歷史，重現社寮東砲台、蕃字洞、萬人堆、千疊敷、仙洞、旭丘、基隆嶼等歷史現場。

這部以17世紀西班牙帝國最遙遠殖民地艾爾摩沙為背景的歷史小說，除了描述族群、鄉土、文化、愛情，也探討宗教、文明。

在森大青鳥書店舉行的發表會上，林右昌說，市府啟動大基隆歷史場景再現整合計畫，透過考古挖掘找到了西班牙人興建的諸聖教堂，過去大家都不知道，台灣在大航海時代也占了一席之地，居然這麼精采，除了基督教跟天主教，荷蘭跟西班牙兩大海上霸權也曾在台灣交會。