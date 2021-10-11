110年度臺灣女孩日「2021臺灣青少年世代意見調查」開箱囉～

10 月 11 日是國際女童日也是臺灣女孩日，衛生福利部社會及家庭署首度辦理的「2021臺灣青少年世代意見調查」，收集全臺12歲以上、未滿20歲的女孩及男孩共計1,868份有效問卷，從中探討臺灣女生在社會議題、性平挑戰、自我期許與認知，這三個層面的想法及感受如何？

快來看問卷結果！邀請您一起透過調查分析報告，關注青少年對自我價值、生涯探索及性別中的挑戰與機會等議題之意見。

【青少年關注過及投入的議題】

圖／衛福部社家署 提供

從本次調查中可以發現，臺灣女生關注、投入的社會議題，多著重在以「人」為出發的相關權益，以及全球環境、教育等議題；而與男生相比，「性別平權」、「多元性別平權」、「族群歧視」這三個項目，女生關注的比率明顯高於男生，相差比分別為 7.8％、6.8％、6. 8％。

【青少年認為因性別差異帶來的挑戰與機會】

圖／衛福部社家署 提供

在「因性別而致的挑戰」的題目中可以發現，臺灣青少年認為，女生可能因為性別而佔有的優勢為「同儕的鼓勵與支持」、「學校師長的關愛」；另外，值得注意的是，高達 39.3% 的人認同「未來的工作機會」，會因為女生身分受到影響，其次分別是「家人給的資源」、「學習機會」，在青少年普遍的認知中，會因性別出現較明顯的差別待遇。

【青少年常聽到的性別刻板印象描述】

圖／衛福部社家署 提供

本次問卷調查數據顯示，青少年常聽到的性別刻板印象前三名分別是「女孩要有女孩樣」、「男性應該要表現的剛強勇敢」、「男生比女生適合讀理工科系」，調查結果也顯現青少年成長的環境在無形中被賦予性別各樣的社會期待，您在生活中是否也意識到常聽見的性別刻板印象呢？一起留言分享吧！

【青少年達成目標的方式】

圖／衛福部社家署 提供

為了達成夢想有許多途徑，調查結果發現青少年達成目標的方式第一名為繼續升學來取得更高的學歷，高達50.7%！而女生大於男生比例的項目，前三名分別為「透過實習工讀獲得更多經驗」、「考取證照、檢定考試」、「勇於踏出舒適圈」，回想自己的青少年時期，又會用什麼方式來達成目標呢？

【青少年對未來的憧憬或目標】

圖／衛福部社家署 提供

青少年的未來無限，本次問卷也針對青少年對未來的憧憬或目標做調查，前三名是「有份穩定工作」70%、「期待自己成為有影響力的人」43%及「未來可以出國深造」31%。從數據得知大部分青少年內心都有屬於自己的未來藍圖，即使目前的你/妳還在尋找也沒關係，不要感到徬徨，要更相信自己能做的到！

【青少年對自己的看法】

圖／衛福部社家署 提供

在「覺得自己還不夠好」的選項中，發現不分男女的數據都偏高。在追尋價值、夢想的道路上，感到徬徨、沒自信都是過程之一，不應該視這樣的想法為缺點，而是知道自己的不足，並成為築夢的動力。

【青少年喜歡的運動】

圖／衛福部社家署 提供

運動有益身體健康，您也喜愛運動嗎？調查數據顯示，女生大於男生比例的運動第一名是耐力運動，而有53.8%男生是喜愛球拍類的運動喔！透過以上的調查，是不是對青少年又更加了解了呢？

社家署自102年起持續舉辦臺灣女孩日的宣導活動，110年已邁入第9年，今年以「Yes, Girls! Let’s創造未來！」為標語，邀請社會大眾關心女孩的想法、支持女孩發展、破除性別刻板印象的限制，以行動及發聲共創一個更為性別平等的世界。也製作了臺灣女孩日專屬網站，搜集了各界倡議夥伴的祝福，一起加入支持的行列～

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