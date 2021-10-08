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新北學校取消用餐隔板採漸進開放 下周從偏鄉開始

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
疫情趨緩下，學生用餐是否能取消隔板引發討論。圖／新北市新聞局提供
疫情趨緩下，學生用餐是否能取消隔板引發討論。圖／新北市新聞局提供

疫情趨緩下，學生用餐是否能取消隔板引發討論，新北市政府副發言人呂家愷表示，已經邀各代表討論，目前定調採漸進式開放，第一階段先從偏鄉與人少的學校開始，今天將發文各校並於下周一開始執行，學校仍可視情況決定是否使用隔板。

本土疫情逐漸趨緩，教育部日前宣布，將調整高中以下學校的防疫措施，用餐可不設置隔板或保持1.5公尺距離，新北市長侯友宜昨表示正在研議中。

呂家愷指出，目前已經邀集各代表召開防疫會議，市府仍認為落實用餐防疫是首要目標，因此開放將採漸進式執行，預計第一階段將先開放可以保持1.5公尺安全用餐距離的學校，比如較為偏鄉、空曠或人數較少之學校。

呂家愷強調，一定會考量家長及同學使用隔板的需求，今天就會發文給轄下各級學校，並於下周一開始執行，但各學校仍可視情況決定是否使用隔板。

新北市政府副發言人呂家愷。圖／取自新北市政府疫情記者會直播
新北市政府副發言人呂家愷。圖／取自新北市政府疫情記者會直播

疫情 偏鄉

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