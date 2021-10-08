聽新聞
test
0:00 / 0:00
明道大學遭連3黑 校方怒對抹黑者提告求償
明道大學董事長、康林國際集團總裁李超群今天在台中出面說明，明道大學辦學認真，今年竟3度遭爆料抹黑「發不出薪水、違法經營、賣假學歷」等，爆料內容錯置時空、顛倒事非，嚴重影響校譽與招生，以今年中文系招生為例，僅招到三人，一樣開課，學生受教權不受影響；校方對抹黑的爆料者及媒體提出毀謗罪等刑事附加民事求償，還給明道大學師生一個優良的學習環境與教育空間。
李超群說，他1988年以房地產起家，企業跨足人力資源、生技、文化教育、智能科技及房地產建築等，創業至今33年，各個事業體營運穩健發展。他是明道中學校友，前年因感念已故明道大學創辦人汪廣平教導與提攜接任董事長，一開始就個人捐資8000萬元，健全財務結構，維持校務正常運作，保障教職員工生權益為首要。
李超群指出，校方在今年3月31日遭媒體以爆料「學校恐發不出薪水、教職員組自救會」，校方以爆料資訊非事實，企圖影響招生提告，6月17日再遭媒體以爆料「違法經營介入」刊登不實報導，本月6日第三度遭媒體爆料「副校長販賣假學歷」等，以上三度對學校惡意抹黑，都非事實，委託律師以刑法加重毀謗罪及散布流言等罪嫌提出刑事告訴，並附加民事求償。
明道大學校長郭秋勳說，校方因多度遭抹黑，光今年就三度被抹黑，教育部認為有管理不當的疑慮，將學校列為專輔對象，有五大限制，包括不能招國際生、不能辦推廣教育、不能辦遠距教學、不可單獨招生，及扣下年度招生名額及教育部補助款等。
郭秋勳說明，學校過去單獨招生，以餐旅系40名額、中文系30名額都是逾90%錄取率，受限列教育部專輔對象，今年餐旅系、中文系指考分發都歸零，其他入學管道，餐旅系招到12人，中文系僅招到3人，校方一樣開課，不影響學生受教權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言