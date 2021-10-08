竹縣祭最新校園防疫指引 用餐免隔板、開放校外教學

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布5日至18日維持二級警戒。新竹縣政府教育處今天統整校園開放、用餐方式、戶外教育、運動場館、樂齡中心及社區大學等相關最新防疫措施，如用餐免隔板、開放校外教學等，並依指揮中心所設條件實施配合辦理。

新竹縣長楊文科說，目前國高中職學生接種人數1萬5089人，接種率達99.21%，提醒學校雖疫情趨緩，但防疫態度仍不可鬆懈，除特殊情形外，外出仍應全程戴口罩，勤洗手，親師生共同守護校園健康，讓學校的孩子能夠獲得最完善的保護與照顧。

教育處說，即日起集會活動（含校內研習、學生社團表演）人數上限為室內80人，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5公尺/人（2.25平方公尺/人）、室外300人；若超額須提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

在校園開放方面，校園有條件開放學校操場，校方需事先規畫出入動線及人流管控、實聯制、維持社交距離、至操場活動人員需全程戴口罩。學校戶外運動設施維持暫停開放。除樂齡、社大外，學校仍維持不外借。

開學前各校採購的隔板即日起得免用，校園餐廳人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5公尺/人(2.25平方公尺/人)。校內餐廳應遵守「餐飲業防疫管理措施」，落實用餐實聯制、環境定期清潔消毒、從業人員戴口罩、勤洗手、協助學生量體溫和消毒手部；並放寬桌菜和自助式取菜方式。

另外有關音樂課程及音樂性團隊訓練部分，音樂課程之歌唱或吹奏樂器等教學活動、團練課程，若無法戴口罩項目，可於必要時脫下，並保持每小時空氣流通15分鐘，吹奏類應使用專屬樂器（如吹嘴），不得共用。詳細規定依「高級中等以下學校表演藝術類團隊練習因應covid-19防疫注意事項」辦理。

此外，學校辦理校外教學或戶外教育應保持社交距離、戴口罩、遵守空間容留人數限制；到山林、海濱無須戴口罩，但要與他人保持社交距離；搭交通車應遵守固定座位、上車人數不應超過核定座位人數。住宿以安排2人1室、1人1床之房型或單人房為原則，同班級學生則以不超過4人1室為限。

教育處也提到，民眾所關心的社區大學、成人基本教育班、社區多功能學習中心及新住民學習中心部分，吹奏類、餐飲類課程符合規定即可開放實體課程，依社區大學因應covid-19防疫管理指引辦理。