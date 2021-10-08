統測兩周前要上傳學習歷程檔案 近千人連署籲教部延後

學習歷程檔案將是明年的升學重頭戲，但無論是普通高中，或是技術型高中，教育部規範學校上傳中央學習資料庫的時間，統一訂於4月中下旬截止，恐與統測準備時間重疊。有民眾在公民政策平台提案，希望教育部規定111年技術型高中高三學生，於統測結束後，再上傳高三全學年度學習歷程檔案，短短五天已有近千人連署。

提案者表示，教育部規定統測前兩周上傳學習歷程檔案，意味著技高生必須在備考期間，同時處理學習歷程檔案，這會導致技高生無法全心準備升學考試。在四技二專甄選入學一階篩選公告後，學生能依據其結果，通盤思考後，選擇上傳能展現自我特色的學習歷程檔案，才能達成108課綱適性揚才之目的。

台灣青年民主協會（青民協）也表示，教育部國教署規畫，高三下學期最後一次上傳學習歷程檔案的期限，將不區分普通型高中、技術型高中，統一將期限訂在「明年4月中下旬」。對普通型高中學生而言，考完學測後有約有三個月左右的時間，準備最後學期的學習歷程；但技術型高中學生，卻被迫需要在統測前約兩周，一邊準備統測、一邊需要準備學習歷程。

青民協說，許多技術型高中學生呼籲教育部針對「技術型高中學生」，將最後學期的學習歷程上傳期限延後至統測一個月後，讓高職學生可以有更充分的時間準備，也不會影響到統測的準備。

青民協表示，教育部現行規畫普高與技高要同步上傳，並未充分考量不同類型學校，除了行政作業考量外，教育部也並沒有提出其他具正當性的理由，學生在學期中已因為學習歷程需要花費更多的時間準備，到了高三升學考試前，若仍要分神處理學習歷程上傳，也會讓更多學生產生對制度的反感與不信任。

對此，教育部先前曾回應，兩學制「脫鉤」有實務上的困難，若學校需同時協助跨考普大、技專的學生，恐衍生錯誤風險，若延到統測後再提交，為因應學生上傳及教師認證時間，也不利學生準備統測。