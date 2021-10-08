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雲林52座學校操場損壞嚴重 體育署將一口氣大整修
疫情減緩，操場成為孩子健身重要場所，但很難想像，每天孩子跑跑跳跳的跑道，卻是殘破不堪，千瘡百孔！立委林文瑞接獲不少家長反應，最近一口氣向教育部爭取全縣52所學校改善經費，將還給師生一個完善又安全的運動環境。
林文瑞今天說，近來接獲很多學校求助，不是操場跑道壞了，就是週邊設施老舊毀損，他多次向中央爭取整修經費，希望整修能一次到位，終在今年獲行政院專案核定，將對全國各國中小學校的跑道運動場進行整修，其中雲林縣核定52所學校，讓各校能有平坦舒適操場跑道，下雨不再積水，孩子安心運動。
林文瑞指出，教育部核定雲林52所學校校園改善案，後續還要在今年11月20日之前，提送細部計畫書，明年2月底規畫及招標、約9月前完工。所以他再次邀體育署副署長洪志昌下鄉會勘，期待能更精確掌握各校所需。
經多方勘查多所學校，認定已經嚴重影響師生上課安全，體育署允諾後續經費會從優從寬核定，滿足學校需求。
林文瑞強調，操場是培育各種運動選手最佳場域，多少奧運選手也都是從學校操場起跑的，台灣囝仔不能輸在起跑點，擁有安全完善的運動設施，打造優質運動環境，才有機會培育更多好選手為國爭光，這樣的投資絕對相當值得的。
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