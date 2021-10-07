快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

南投班班有冷氣共裝7235台 估年底全縣完成

中央社 / 南投縣7日電

執行「班班有冷氣」政策，南投縣各國中小持續裝設，目前全縣各校冷氣安裝進度近半，南投縣長林明溱今天視察施工，教育處報告，全縣7235台冷氣估年底前完成裝設。

配合達成「班班有冷氣」政策，南投縣各國中、小學持續裝設冷氣，縣長林明溱今天選定埔里國小了解工程進度，林明溱說，包含電力工程、能源管理、冷氣裝設力拚今年完工，埔里國小安裝進度超前，除重視電力設置安全，冷氣及管線排列整齊，符合美觀標準。

林明溱表示，率先提出「班班有冷氣」政策，很高興中央傾聽民意，全力支持並落實這項政策，給孩子們更舒適優質學習環境，目前南投縣各校冷氣安裝施作進度約40%，埔里國小完成率已達90%，進度超前且施工完善，各項細節都不馬虎，是縣內其他學校觀摩對象。

縣府教育處指出，埔里國小設置150台冷氣，是縣內裝設數量前幾名的學校，校方請廠商加緊腳步進校安裝，也犧牲假日監督工程，規劃設計相當要求；目前各校能源管理系統及電力改善工程都在趕工，教室冷氣機陸續裝設，預計明年3月試運轉，暑假就能吹到冷氣。

根據教育處資料，教育部以中央統籌分配款、前瞻基礎建設計畫匡列經費補助，南投縣獲補助新台幣8億9352萬元，縣府自籌1億1043萬元，預計完工後可改善縣內173校、3619間教室，裝設7235台冷氣，約4萬2000名師生受惠。

冷氣 南投 埔里

延伸閱讀

霧社巴蘭農夫特色市集嶄新落成 林明溱宣示還有大投資

改善運動場、操場設施 南投縣43所學校列優先名單

南投力行路崩200米闢便道已月餘 可望10天內搶通

影／南投縣長支持誰？朱立倫表態挺最強的「她」

相關新聞

班班有冷氣完成1/3 蘇貞昌：明年夏天全台上課有冷氣吹

行政院院會今天由教育部報告「班班有冷氣執行情形」。行政院長蘇貞昌在會中指出，去年計畫核定後，媒體報導是「不可能的任務」，...

新課綱首屆平均每生傳12.2件課程成果 達教部規定上限

大學招聯會宣布，明年起各大學校系舉辦個人申請，必參採隨108課綱上路的「高中學習歷程檔案」，占分至少2成。教育部統計，近...

嘉義縣國際教育中心成立 引領學生放眼國際

配合教育部國際教育2.0政策，嘉義縣政府上午在水上鄉成功國小，舉辦國際教育中心揭牌儀式，未來將研發一套完整的中小學國際教...

改善運動場、操場設施 南投縣43所學校列優先名單

教育部｢高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」設置清單結果公布，南投縣43所學校列入優先名單，為了協助順利獲得中央...

女學者育兒補助挨批成效差 科技部長：有人因此還要再生

科技部今年母親節前夕宣布修正補助專題計畫作業要點，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技...

班班有冷氣 明年夏天將如期上路

行政院長蘇貞去年承諾2022年夏天起，不分城鄉，學生上課將班班有冷氣吹。教育部今（7）日說明，從電力改善工程、冷氣安裝、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。