南投班班有冷氣共裝7235台 估年底全縣完成

執行「班班有冷氣」政策，南投縣各國中小持續裝設，目前全縣各校冷氣安裝進度近半，南投縣長林明溱今天視察施工，教育處報告，全縣7235台冷氣估年底前完成裝設。

配合達成「班班有冷氣」政策，南投縣各國中、小學持續裝設冷氣，縣長林明溱今天選定埔里國小了解工程進度，林明溱說，包含電力工程、能源管理、冷氣裝設力拚今年完工，埔里國小安裝進度超前，除重視電力設置安全，冷氣及管線排列整齊，符合美觀標準。

林明溱表示，率先提出「班班有冷氣」政策，很高興中央傾聽民意，全力支持並落實這項政策，給孩子們更舒適優質學習環境，目前南投縣各校冷氣安裝施作進度約40%，埔里國小完成率已達90%，進度超前且施工完善，各項細節都不馬虎，是縣內其他學校觀摩對象。

縣府教育處指出，埔里國小設置150台冷氣，是縣內裝設數量前幾名的學校，校方請廠商加緊腳步進校安裝，也犧牲假日監督工程，規劃設計相當要求；目前各校能源管理系統及電力改善工程都在趕工，教室冷氣機陸續裝設，預計明年3月試運轉，暑假就能吹到冷氣。

根據教育處資料，教育部以中央統籌分配款、前瞻基礎建設計畫匡列經費補助，南投縣獲補助新台幣8億9352萬元，縣府自籌1億1043萬元，預計完工後可改善縣內173校、3619間教室，裝設7235台冷氣，約4萬2000名師生受惠。