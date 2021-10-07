改善運動場、操場設施 南投縣43所學校列優先名單

教育部｢高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」設置清單結果公布，南投縣43所學校列入優先名單，為了協助順利獲得中央全額補助，南投縣教育處今天邀集各校召開申辦說明會，並核定各校先期規劃費，加速計畫審查與發包。

為了改善南投縣學校運動操場及周邊設施，縣府這次體育署專案計畫，全縣169所學校均上網填報整建需求，第一階段有72所學校獲列優先審查，縣長林明溱也親自到各校勘查，經教育部體育署委託專家審查，最後核定全縣43所學校列優先名單。

教育處表示，這次專案補助全國各校都有提出，教育部委託專家依據各校損害程度進行審查，是需要中央及地方政府全力合作執行，才能爭取計劃整體成效，改善學校運動場設施。南投縣仍有溪南國小、明潭國中等多校尚未列入，縣府會持續協助學校爭取中央經費，改善教學及運動設施。

體育署9月底通知南投縣損害嚴重可設置清單共43校，經費額度將視損壞嚴重情形核定，每校可申請經費上限，損壞最嚴重學校可申請700萬元，須依據委員審查情形核實編列預算後撰寫申請計畫，再經縣府審查函轉，通過教育部審查後才能核定學校辦理。