快訊

搶礁溪銀樓開槍打傷老闆後逃逸 歹徒今中午花蓮落網

改善運動場、操場設施 南投縣43所學校列優先名單

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教育處召開說明會，協助學校申請計畫，早日完成校園運動場、操場等設施改善。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處召開說明會，協助學校申請計畫，早日完成校園運動場、操場等設施改善。圖／南投縣政府提供

教育部｢高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」設置清單結果公布，南投縣43所學校列入優先名單，為了協助順利獲得中央全額補助，南投縣教育處今天邀集各校召開申辦說明會，並核定各校先期規劃費，加速計畫審查與發包。

為了改善南投縣學校運動操場及周邊設施，縣府這次體育署專案計畫，全縣169所學校均上網填報整建需求，第一階段有72所學校獲列優先審查，縣長林明溱也親自到各校勘查，經教育部體育署委託專家審查，最後核定全縣43所學校列優先名單。

教育處表示，這次專案補助全國各校都有提出，教育部委託專家依據各校損害程度進行審查，是需要中央及地方政府全力合作執行，才能爭取計劃整體成效，改善學校運動場設施。南投縣仍有溪南國小、明潭國中等多校尚未列入，縣府會持續協助學校爭取中央經費，改善教學及運動設施。

體育署9月底通知南投縣損害嚴重可設置清單共43校，經費額度將視損壞嚴重情形核定，每校可申請經費上限，損壞最嚴重學校可申請700萬元，須依據委員審查情形核實編列預算後撰寫申請計畫，再經縣府審查函轉，通過教育部審查後才能核定學校辦理。

教育部預12月20日核定各校經費，但如在明年2月28日未完成工程決標及9月10日未完工驗收，教育部逕予註銷，相關經費要自籌支應。為協助43校能順利申請執行，教育處今天召開申辦說明會，邀請教育部專案輔導教授指導43校運動場規劃設計及計畫申請，縣府也將核定各校先期規劃費，加速計畫審查及發包流程，爭取全額經費補助。

南投縣教育處召開說明會，協助學校申請計畫，早日完成校園運動場、操場等設施改善。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處召開說明會，協助學校申請計畫，早日完成校園運動場、操場等設施改善。圖／南投縣政府提供

教育部 南投 體育

延伸閱讀

影／百年戲院撐過不景氣、疫情 南投戲院今重新開幕

南投力行路崩200米闢便道已月餘 可望10天內搶通

別校的二手貨用8年...南投仁愛國中學生宿舍破 縣府允修

影／南投縣長支持誰？朱立倫表態挺最強的「她」

相關新聞

班班有冷氣完成1/3 蘇貞昌：明年夏天全台上課有冷氣吹

行政院院會今天由教育部報告「班班有冷氣執行情形」。行政院長蘇貞昌在會中指出，去年計畫核定後，媒體報導是「不可能的任務」，...

新課綱首屆平均每生傳12.2件課程成果 達教部規定上限

大學招聯會宣布，明年起各大學校系舉辦個人申請，必參採隨108課綱上路的「高中學習歷程檔案」，占分至少2成。教育部統計，近...

改善運動場、操場設施 南投縣43所學校列優先名單

教育部｢高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」設置清單結果公布，南投縣43所學校列入優先名單，為了協助順利獲得中央...

女學者育兒補助挨批成效差 科技部長：有人因此還要再生

科技部今年母親節前夕宣布修正補助專題計畫作業要點，女性學者自醫師診斷懷孕起至小孩三歲間，可向科技部申請補助，替自己的科技...

班班有冷氣 明年夏天將如期上路

行政院長蘇貞去年承諾2022年夏天起，不分城鄉，學生上課將班班有冷氣吹。教育部今（7）日說明，從電力改善工程、冷氣安裝、...

砸323億拚中小學「班班有冷氣」 最快明年寒假完工

行政院去年7月宣布，111年夏天將讓全台的中小學「班班有冷氣」，教育部今天表示，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。