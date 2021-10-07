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砸323億拚中小學「班班有冷氣」 最快明年寒假完工

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院去年7月宣布，111年夏天將讓全台的中小學「班班有冷氣」，教育部今天表示，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統及太陽光電標租都已全數決標。圖／教育部提供
行政院去年7月宣布，111年夏天將讓全台的中小學「班班有冷氣」，教育部今天表示，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統及太陽光電標租都已全數決標。圖／教育部提供

行政院去年7月宣布，111年夏天將讓全台的中小學「班班有冷氣」，教育部今天表示，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統（EMS）及太陽光電標租都已全數決標，全國已完成安裝6萬6269台冷氣，最快明年2月底前將全數安裝，夏天就能順利啟動，未來各校裝設冷氣衍生電費，以及後續維護，將納入111年行政院一般性補助款。

教育部指出，行政院以前瞻基礎建設經費及特別統籌分配稅款，共挹注新台幣323億元協助地方政府辦理，並結合跨部會力量，與經濟部、台電公司、行政院公共工程委員會組成專案小組，擬定一致性的設備規格、施工規範及採購招標文件範本，共補助3398校裝設冷氣，已有1030校裝設完成。

教育部說，涉及校數眾多，所涉專業較廣且複雜，運用各種不同採購策略，電力改善工程採取大校併小校、都市併偏鄉的分群發包方式，冷氣裝設採各縣市集中採購、學校自行選擇廠商方式，能源管理系統亦以各縣市集中採購方式辦理，透過分群或分縣市的採購方式，減輕學校的行政負擔，目前電力改善工程、冷氣、EMS及太陽光電標租已全數決標。

外界也關心未來校園新增冷氣，恐增加用電量，教育部表示，目前已與經濟部能源局亦同步推動學校發電創能，經估算校園增設太陽光電的創能為新設冷氣耗能的1.45倍，將於111年5月完成設置太陽光電340MW，目前已全數完成標租作業，進入設計建置作業。

冷氣 行政院 教育部

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