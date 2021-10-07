班班有冷氣完成1/3 蘇貞昌：明年夏天全台上課有冷氣吹

行政院院會今天由教育部報告「班班有冷氣執行情形」。行政院長蘇貞昌在會中指出，去年計畫核定後，媒體報導是「不可能的任務」，這專案不被看好、又被嘲笑，但目前全台3400校、18萬冷氣，已完成1000校，達到3分之1，雖每年會增加2.6億電力，但另有「校校會發電」透過太陽能光電設施，每年發電3.7億度，學校可自給自足，還另有校園種樹政策，成為多贏政策。

行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會轉述，蘇貞昌今天為此案在會議中表示，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，他說，孩子是我們的未來，教育的好壞就是國家未來的好壞。

蘇貞昌在會中指出，去年七月七日，他宣布全國中小學班班有冷氣的政策，投入320億元，兩年內要讓全台灣的孩子，無論都市或鄉村，到學校上課都有冷氣吹，都能在最舒適的環境中安心學習。「這是過去幾十年來從來沒有過的事情。」

他說，他記得這計畫去年9月2日核定後，媒體報導「這是不可能的事」，說要在全國兩年內完成十萬多間教室，是不可能的任務，第一、時間太短，學生都在學校上課，只能暑假上課、又是空調業忘記，要配合學校作息，還有人力問題、利潤低難以吸引廠商。

「報導講的不是沒道理」，他說，這專案沒被看好、又被嘲笑，但政府在政策決定下，下定決心，就看政府是否有意願、有能力，來解決多重困難。

蘇貞昌指出，此案光他主持的會就不知道多少次，副院長幾乎是周周緊盯。教育部、工程會、台電公司等，從電力系統改善工程，冷氣裝設、能源建置，到太陽光電裝設等四大工作項目，全國學校同步展開，分群採購，讓大校包小校、城市包偏鄉，3584個學校，分為560群。分群採購，同時施作，一次到位。

他說，這四項工作其中電力系統改善，已經全數開工。冷氣部分約3400笑、18萬台冷氣，已經完成超過1000校，達到3分之1。另外，太陽光電本月開始也要進場施工，明年2月底前，冷氣裝設工作就會全部完成。期程請相關單位掌握。「務必在明年夏天，讓全國孩子上課都有冷氣吹。」

另外，蘇貞昌也表示，電費、維修費用，也一併在整個規劃中。由於每年預估需要電費會到8億3600萬，維護費用超過5000萬，有關國中小冷氣維護費、電費，也會納入行政院一班性補助款，學校、地方政府不用擔心。

由於「校校會發電」可創能，透過太陽能光電設施，每年創造發電量3.7億度，是新設冷氣耗能2.6億度的1.45倍，等於班班有冷氣，要用電，用了電，耗能要2.6億度，我們同時做校校會發電，可創造3.7億度的發電量，這樣的政策學校除了能夠「自給自足」，還有多出來1億度的發電，也已經協調縣市政府，將售電回饋給學校。等於學校可以自創穩定收入。

此外，農委會、教育部還有推動的「校園植樹政策」，全國中小學已經新種植1萬3000多顆原生種樹，後續請在教導孩子「電是怎麼來的」，有冷氣後的第一課是懂得感恩、愛護、珍惜。從小把永續理念內化。他認為，藉由多贏政策過程說明，學校從校園裝冷氣出發，發展到整體校園電力安全改善，擴及校園綠能、屋頂、創能，智慧節能、種樹減碳，也受益的是全校各地政府。