快訊

聯副70講座／陳義芝vs.簡媜 文學的漫漫長路──從發表、出版到編選

女副機師染疫 居隔9人、擴大採檢149人結果出爐

影／台灣科技人才培育不夠？科技部長：人才培養很重要

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
科技部長吳政忠今天在立法院坦言科技人才培養很重要，會繼續跟教育部合作如何培育人才維持台灣競爭力。記者潘俊宏／攝影
科技部長吳政忠今天在立法院坦言科技人才培養很重要，會繼續跟教育部合作如何培育人才維持台灣競爭力。記者潘俊宏／攝影

近來聯發科憂心台灣的科技人才培育不夠，台積電也頻頻面對人才被挖角與機密保護的挑戰，科技部長吳政忠今天坦言，科技業對人才的需求很大，尤其半導體產業是台灣的「廓」，很多食衣住行都需要半導體，在競爭力方面台灣必須保持第一，不能落入第二。

吳政忠今天到立法院備詢時遭立委質疑，台灣目前面臨少子化，全台科技碩博士生的培育有不夠科技業的需求，吳政忠對此表示，會跟教育部、經濟部繼續整合意見，尤其近幾年世界對半導體的需求大增，台灣如何維持競爭力，有產業的需求學生才會繼續就讀，科技部會繼續跟教育部討論如何合作。

半導體 教育部 競爭力

延伸閱讀

聯發科萬人軍團…關鍵英雄

鴻海、聯發科 認購搶鏡

民眾黨彰化縣黨部招募人才 張雪如：柯文哲強調要正直誠信

外商與我國企業誠信論壇 雙部長出席顯示重視

相關新聞

新課綱首屆平均每生傳12.2件課程成果 達教部規定上限

大學招聯會宣布，明年起各大學校系舉辦個人申請，必參採隨108課綱上路的「高中學習歷程檔案」，占分至少2成。教育部統計，近...

不信任交通！逾半國中生上下學 由家長接送

根據靖娟兒童安全文教基金會調查，九成國小學生都由家長接送上下學，以台南比率最高，接近百分之百；其次是台中、高雄；此外，調...

影／台灣科技人才培育不夠？科技部長：人才培養很重要

近來聯發科憂心台灣的科技人才培育不夠，台積電也頻頻面對人才被挖角與機密保護的挑戰，科技部長吳政忠今天坦言，科技業對人才的...

跨越高屏神救援 輔英團隊助仁武特教學校新生體檢

高雄市立仁武特殊教育學校高職部今年要為16名新生體檢，因經費有限，請不到醫療院所願意勞師動眾到校。學校於是向輔英科大求援...

高三上傳學習成果 傳好傳滿

升大學考試更看重書審資料，明年起各大學校系舉辦個人申請，必採計隨新課綱上路的高中學習歷程檔案，占分至少兩成。本報取得國教...

金山高中攜手台北城市科大 簽訂策略聯盟

台北城市科大民生學院擁有觀光、休閒、旅館、烘培與餐飲科系，與金山高中餐飲學程有相當多合作機會，因此台北城市科大攜手金山高中簽訂策略聯盟，未來兩校不論在師資、教學資源與人才培育都會有更緊密合作，為學生開創更多元的未來道路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。