影／台灣科技人才培育不夠？科技部長：人才培養很重要
近來聯發科憂心台灣的科技人才培育不夠，台積電也頻頻面對人才被挖角與機密保護的挑戰，科技部長吳政忠今天坦言，科技業對人才的需求很大，尤其半導體產業是台灣的「廓」，很多食衣住行都需要半導體，在競爭力方面台灣必須保持第一，不能落入第二。
吳政忠今天到立法院備詢時遭立委質疑，台灣目前面臨少子化，全台科技碩博士生的培育有不夠科技業的需求，吳政忠對此表示，會跟教育部、經濟部繼續整合意見，尤其近幾年世界對半導體的需求大增，台灣如何維持競爭力，有產業的需求學生才會繼續就讀，科技部會繼續跟教育部討論如何合作。
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