跨越高屏神救援 輔英團隊助仁武特教學校新生體檢

高雄市立仁武特殊教育學校高職部今年要為16名新生體檢，因經費有限，請不到醫療院所願意勞師動眾到校。學校於是向輔英科大求援，校方昨出動附設醫院醫療專車及團隊，跨越高屏溪相助，讓仁武特殊學校師生很感動，校長楊怡雯謝謝輔英的「神救援」，展現大學實踐社會責任的努力。

楊怡雯表示，仁武特殊教育學校的學生是3至18歲領有身心殘障手冊者，設有高職部、國中部、國小部和學前幼稚部，今年高職部高一忠和高一孝兩班共16名新生。每名新生入學都必須進行體檢，因為學生狀況各異，有水腦、癲癇、自閉症等，新生必須經過詳細體檢，讓老師們能掌握每位學生「特殊性」，再針對性的予以飲食、學習各方面適性輔導，所以新生體檢非常重要，但今年的新生體檢作業卻讓她坐困愁城。

楊怡雯說，因特教學生對陌生環境非常敏感，往年都請醫療院所到校體檢，今年體檢碰上二級防疫警戒，新生人數又少，加上學校經費有限，沒有醫療院所願意承接，讓校方相當無奈。