新課綱首屆平均每生傳12.2件課程成果 達教部規定上限

大學招聯會宣布，明年起各大學校系舉辦個人申請，必參採隨108課綱上路的「高中學習歷程檔案」，占分至少2成。教育部統計，近33萬名高中生曾上傳學習歷程檔案中的「課程學習成果」，目前讀高三的新課綱首屆學生，平均每人傳12.2件，達教育部規定上限；高二生平均每人傳6.5件。

按教育部規畫，每名學生每年可自行勾選6件課程學習成果，並上傳到中央資料庫。最後，各一般大學校系至多參採3件、技專校院校系至多參採9件。教育部國教署統計，89.8％的高三生、78％的高二生都曾傳過課程學習成果，所傳件數略多於每年6件的規定上限。

全國教師工會總聯合會高中職主委張瓊方說，目前高三生是新課綱第一年學生，為保險起見，再加上學生志向未定，學校老師多半鼓勵學生踴躍上傳、多方嘗試，累計不同類型的作品。「傳好傳滿」的情況下，這樣的數字不出所料。

張瓊方進一步說，多數學生剛好傳6件；另有學生「多多益善」，聽聞有學生一人傳52件，每學期都上傳，件件作品皆經過教師認證。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳說，推估全國高三生平均傳12.2件，升學導向的私立高中上傳件數最多，部分公立高中生則不一定傳滿6件，當中存在很大的差異。另外，技術型高中生實作成果多，上傳件數可能也多於普通高中生。

張瓊方說，各校還要進一步思考，如何輔導學生上傳作品的品質大於數量。她也建議各校橫向盤整學校課程，避免同時段開太多課程，或要求學生產出相對複雜的課程成果，否則會讓學生無法負擔。