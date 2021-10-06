高中以下用餐不限隔板 新北：7日會議討論後公布

新北市府今天表示，高中以下學校用餐是否不限隔板，將尊重學校與家長的充分討論決議，重要的是落實學校用餐時的防疫規定，教育局明天將於防疫會議充分討論後對外公布。

教育部5日表示，因應疫情2級警戒，調整高中以下學校防疫規定，用餐不限隔板或1.5公尺間距。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播今天下午舉行，媒體詢問，教育部日前發文給教育局表示，學校防疫將比照餐飲業鬆綁規定，新北市府是否跟進，會不會擔心防疫破口。

新北市府教育局長張明文表示，現階段學校用餐最重要的工作是落實防疫。例如，打菜應固定人員、用餐不交談、不共食、不分菜、不共用餐具、不併桌、不嬉戲。學生在用餐前後，要用肥皂勤洗手，維護用餐健康安全。

張明文在會後接受中央社記者訪問表示，每週四教育局會舉行防疫會議，將研議用餐相關注意事項。成員包括教育局相關主管首長、九大區的第一線校長、各家長協會代表、新北市校長協會代表、新北市教師會代表。

張明文說，在確保落實用餐防疫配套措施，且安全無虞的前提下，學校才可適度開放免使用午餐隔板，但仍會尊重個別家長、學生使用隔板的需求。

他說，現階段的學校隔板，是各校自己購置；教育局將在明天召開會議，充分討論後再對外公布，教育局的指引會高中、國中、國小等學校一體適用。