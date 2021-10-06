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家齊高中與加拿大名校締姐妹校 學位雙聯制
台南市家齊高中因應「2030年雙語國家政策」，今天與加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）簽約締結姐妹校。兩校將奠基於台、加雙方多元融合的文化背景，共同拼貼「多元文化馬賽克」；另透過跨國視訊研討SDGs專題課程，辦理英文簡報工作坊，提升學生英語表達自信，並由布萊斯學院核發證書，豐富學習歷程。
布萊斯學院是家齊高中繼日本廣島神邊旭高校於2013年締結後，簽約合作的第2所海外姊妹校，也是第一所英語系國家姊妹校。家齊高中特別邀請家長會會長、校友會理事長及文教基金會總幹事與學生會代表，一同見證歷史性的簽約儀式。
家齊國中校長陳韻如表示，兩校締結姊妹校有3種特色，包含多元融合的文化基礎、教室社群互享、提供雙學位選擇、利於申請英語系國家優質大學，也為該校將在明年申請雙語實驗班、申請國際學校認證做準備、
布萊斯學院教務長陳祖豐表示，布萊斯學院是加拿大排名第1的私校，全面承認台灣學分，只需修6科加拿大教師線上同步課程，就能取得畢業證書，可申請英語系國家優質大學。
布萊斯學院執行長強納森‧漢姆透過錄影，讚許家齊高中兼容普通高中、技術型高中與舞蹈資賦優異的多元學制特色，培育在地菁英學子不遺餘力。
家齊高中表示，將與布萊斯學院合作推廣台加高中雙聯學程，未來取得安大略省高中文憑（OSSD），可直接申請美、加、英、澳、紐等國大學名校，提供家齊高中學生海外升學銜接管道及多元的升學選擇。除了與布萊斯學院的合作交流，也與多倫多大學iGEN Academy研擬以跨文化溝通為主題的線上教學方案，透過具專業且豐富教學經驗的外籍師資，提升學生英聽和英語溝通表達力。
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