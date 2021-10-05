今天起用餐免隔板！高中以下學校防疫新指引出爐

高中以下學校開學前瘋狂搶購的用餐隔板，今天起可不用了。國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部國教署昨晚調整高中以下學校防疫指引，今天起至10月18日，用餐不限隔板或維持1.5公尺間距；教室內人數以80人為限，但若能維持社交距離（1.5米／人或2.25平方米／人），可不受人數限制。

國教署表示，校內餐廳、美食街和商店都應遵守「餐飲業防疫管理措施」，落實用餐實聯制、環境定期清潔消毒、從業人員戴口罩、勤洗手、協助顧客量體溫和消毒手部；並放寬桌菜和自助式取菜方式。

國教署也放寬戶外教學，校外教學或戶外教育應保持社交距離、戴口罩、遵守空間容留人數限制；到山林、海濱無須戴口罩，但要與他人保持社交距離；搭交通車應遵守固定座位、上車人數不應超過核定座位人數。

教育部昨也按指揮中心規定修正大專開學防疫指引，室內上課和集會仍維持80人以內限制，若超過80人，但符合社交距離（室內空間至少1.5米／人，也就是2.25平方米／人）也可行，另取消取消梅花座規定。上課仍要採固定座位，如無法採固定座位，請任課老師拍照留存，以便後續疫調。

大專和高中以下學校防疫指引另新增表演藝術課規定，除吹奏樂器外，其他項目都要戴口罩，並調整練習時間；吹奏類排練演奏時可暫時脫下口罩，授課教師除示範需要之外，都要戴口罩；一律採個人樂器、麥克風，不得與他人共用。