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王惕吾先生新聞獎學金 10月15日截止申請

聯合報 / 台北訊

聯合報系文化基金會第28屆王惕吾先生新聞獎學金，10月15日截止申請，今年上傳的指定短文是「我覺得什麼公共議題，最值得願景工程深度報導」一篇，限800字以內，歡迎不限科系的大學三年級以上學子踴躍參加。

今年是聯合報系願景工程10周年，願景工程針對眾多重大公共議題有深入的採訪與報導，得到很多回響，並引發不少正向改變。歡迎有意參加的同學先上願景工程網站瀏覽，再請不限願景工程已做過的報導，就自己觀察，認為最值得探討的公共議題，從是什麼、為什麼，以及如何做？等三個層面撰寫短文。願景工程網站：https://vision.udn.com/vision/index

這項獎學金是為獎助對傳播事業發展有創新理念之優秀學生而設立，自民國83年起舉辦迄今，已嘉惠七百多位學子，歷年所發出的獎學金總金額高達三千多萬，今年度再提供獎學金60萬元，獎助各系所優秀學生。

凡國內各大學科系三年級（含）以上之日夜間部學生，以及研究所博碩士班二年級(含)以上之學生，前一年學期平均成績均達78分以上、且無任何一科不及格者，都可上基金會官網填寫申請表、上傳成績證明及在學證明，並附上基金會所指定短文。評選將由基金會聘請資深新聞工作者擔任評審審閱，指定短文成績前30%進入複審，再以學業成績占評分成績30%、短文占評分成績70%，合計後以總成績高低順序擇優錄取。

本年度錄取名額上限為24名，大專生最多錄取12名，每名獎學金二萬元；研究生最多錄取12名，每名獎學金三萬元。10月15日截止申請。詳細報名辦法請上聯合報系文化基金會網站，洽詢電話(02)2765-2000#5179楊小姐。

願景 科系

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