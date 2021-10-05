籌備20年！中護健康學院终動土 賴清德：開3系契合社會需求

國立台中科技大學2011年合併國立台中護理專科學校以來，師生數量日益增加，規劃位南屯區嶺東路的南屯校區作為專業健康學院專區，20年籌備終於動工，總經費從8億多一路追加直到13.6億，今舉行動土典禮，預計2024年10月完工。

副總統賴清德致詞表示，南屯校區容納長照丶護理及美容三系，又設產學合作場域，契合社會需求持續增長。他特別提到張廖萬堅積極爭取經費，是重要推手。

國立台中科技大學校長謝俊宏表示，目前中護健康學院設有護理系、美容系及老人服務事業管理系等3專業科系，涵蓋五專、二技、四技、碩士班等，師生共計約2500人。

原有民生校區已無法承載學院發展規模，立委張廖萬堅指出，20多年前就取得土地，他多次爭取，教育部補助也一路拉高，與地方溝通各方努力下，附近精科發展快速，住宅林立，就等中護健康學院綜合大樓如期動工。

民進黨立委黃國書丶何欣純丶莊競程均到場，3人表示今天立法院甲級動員，所以一早又從台北趕回參加動土。南屯區25位里長有23人出席，其他兩人臨時有行程，足見地方重視。

謝校長表示，師生進駐勢必帶動南屯經濟繁榮。中護健康學院新建工程之建築規劃從大環境的生態綠化系統為起點，串連都市開放空間系統，形成都市綠廊連結，納入在地風貌、社區資源、都市發展等條件，加上整合學校空間規劃，建立一學院一中心的校園主軸。