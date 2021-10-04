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新版大專防疫指引出爐 維持社交距離可逾80人、免梅花座

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部修正大專防疫指引，室內仍維持80人，但取消梅花座。本報資料照片
教育部修正大專防疫指引，室內仍維持80人，但取消梅花座。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部修正大專開學防疫指引，今晚已獲中央流行疫情指揮中心核准，室內上課和集會仍維持80人以內限制，若超過80人，但符合社交距離（室內空間至少1.5米／人，也就是2.25平方米／人）也可行，另取消取消梅花座規定。上課仍要採固定座位，如無法採固定座位，請任課老師拍照留存，以便後續疫調。

指引另新增表演藝術課規定，除吹奏樂器外，其他項目都要戴口罩，並調整練習時間；吹奏類排練演奏時可暫時脫下口罩，授課教師除示範需要之外，都要戴口罩；一律採個人器材，不得與他人共用。

本次指引也放寬課程以外的集會活動規範，包含校內研習、社團表演等人數上限為室內80人，取消梅花座限制，但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人（或2.25平方米／人）、室外300人；若超額，須提報防疫計畫，報請地方主管機關核准後實施。活動進行過程中禁止飲食。

校園餐廳規定也鬆綁，新版指引描述，餐廳人數應在室內80人以內，或室內超過80人，但容留人數應符合室內空間至少1.5米／人（或2.25平方米／人）。

口罩 疫情 社交距離 新冠肺炎 教育部

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