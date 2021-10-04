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北高雄15所國中小操場破舊 整建費初估超過6000萬元

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
北高雄分別為岡山、茄萣、梓官、湖內、路竹、橋頭共15所國小，需進行跑道整建，預估總金額超過6000萬元。圖／立委邱志偉服務處提供
北高雄分別為岡山、茄萣、梓官、湖內、路竹、橋頭共15所國小，需進行跑道整建，預估總金額超過6000萬元。圖／立委邱志偉服務處提供

校園操場是學生活動與社區民眾運動的運動空間，但多數操場超過使用年限，出現破損等情形，在教育部檢送高雄市國中小運動操場及周邊設施整建計畫，北高雄岡山、茄萣、梓官等區共有15所國中小名列其中，立委邱志偉提醒，各校應依據審查意見盡速提出計畫，以利市府、教育部核定經費並整建跑道。

教育部檢送高雄市國中小運動操場及周邊設施整建計畫，在校園清單中，北高雄有多所國中小名列其中，分別為岡山、茄萣、梓官、湖內、路竹、橋頭共15所國小，需進行跑道整建，預估總金額超過6000萬元。

經邱志偉會同體育署、高雄市教育局到場會勘，並討論校園跑道整建的急迫性，同時請體育署錄案辦理；體育署將針對學校提出的計畫，再派專家學者會勘、討論工程工法及審核經費等。

邱志偉表示，若跑道需一併施做擋根牆、排水設施等延長跑道壽命的工法，學校計畫就必須在專家會勘後做適度修正，因此，建議校方務必要依據審查意見再提出需求計畫書，同時呼籲各校依據查意見應盡速提出計畫書，以利核定經費。

邱志偉認為，學校跑道無論是學生奔跑、競賽，都超過使用年限，已陸續出現跑道磨平等問題，若排水不良、位於出入口處，還會造成濕滑、破損等情況，緊鄰跑道的樹木竄根也會影響跑道平整，讓學生活動時容易發生危險，因此建議各校際盡速提計畫，他也會請教育部加快核定速度，以利改善工程盡早完工。

執行期程，分別為11月20日前，學校提新計畫經過市府審查函送教育部申請，教育部將於12月20日前審查及核定，通過學校則須在明年2月10日前完成規畫及細部設計審查，並於當月28日前完成工程招標作業並簽約，明年9月10日以前完工驗收。

因學校數量眾多，教育部建議，學校應提早作業，避免開工日期過於集中，以免發生發包無人投標的窘境。

教育部 體育 高雄市

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