嘉縣文光英語村推轉型升級 多元科技模式讓學習更有趣

嘉義縣文光國際英語村於110學年度起改變原有入村體驗為主的運作模式，除原有的英語營體驗課程外，另增加規畫外籍教師到校巡迴教學、同步及非同步線上學習，期許以用科技、接國際的理念，突破嘉義縣偏鄉學校多的困境。

教育處代理處長李美華表示，嘉義縣幅員遼闊，為使各校都能獲得英語教育資源，新學年將推動外師到校巡迴教學，讓各國中「校校有外師」；文光英語村也將調整教學模式，嘗試更多元、趣味的數位課程，協助各國小5年級學生更有效學習英語。

教育處教學發展科說明，英語村原有的入村體驗將持續開放偏遠地區學校學生參與，預計自今年11月起，針對全縣39校、計320名學生安排4天3夜、以「探索生涯職業、接軌地球村」為目標的英語營體驗課程。

因應疫情，教育處增設各國小申請外師到校巡迴模式（Mobile English），9、10月份預計到校巡迴29校，課程均配合推動縣內國小學校英語課程，希望讓學童開口說英文，並從學習中啟發孩子的興趣及專長，讓外師的教學資源發揮最大效益。

文光英語村長、竹崎國小校長陳威良表示，「停課不停學」，英語村增加同步及非同步線上學習課程；同步線上課程是針對梅山、義仁及太興國小等3所不同型態與規模的小學合作線上直播教學(Teaching on line)。