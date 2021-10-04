佛教雲世紀 逾2萬佛光人創新

「2021年國際佛光會世界會員代表線上大會」10月2日雲端舉辦開幕典禮，主場位於佛光山雲居樓，來自五大洲逾2萬佛光人線上參與，以大會主題「智慧與創新」走在實踐的道路上，以歌曲〈愛與和平〉彰顯世界一家。創會總會長星雲大師透過影片，祝福全球佛光人：「把大會的歡喜、佛祖給我們的平安吉祥帶回去，永遠享受。」

星雲大師於影片中提及國際佛光會世界總會1992年在洛杉磯正式成立，每當召開大會、理事會時，經常勞駕佛光人在世界上飛來飛去。「佛光會成立以來，從台灣到美國，再到世界各地，為佛光會寫下新歷史，也是靈山勝會。」大師說，佛陀說法300餘會，花了49年的時間，所以「佛光人將來50年後還能聚會在一起」的願望，相信必定能成功。

種樹淨灘 用行動守護地球

大會主席、總會長心保和尚致詞表示，自疫情以來，佛光人發揮慈悲喜捨精神，將醫療物資送至需要之處，讓世界看見佛光會。全球氣候一直在變化，佛光人發起種樹、淨山、淨灘、心靈環保等活動守護地球，如同大師所說的「一步一腳印」，勉勵：「人間佛教就從自己做起，進而影響家人，促進社會和諧，乃至世界和平。」

榮譽總會長吳伯雄說，佛光人展現慈悲與智慧，疫情嚴峻時刻在第一線努力救災，所留下的感人事蹟當永垂不朽，更是世界進步和諧的指標。日前舉辦全球佛學會考，讓大家對於人間佛教信仰有更深刻了解，期勉大家：「除了行佛還要不斷地學佛，以成為更好的佛教徒。」副總會長劉長樂表示，疫情將大家分隔，雖無法相見，但佛光人的身影一直活躍在五洲四海，自主發起各項救援行動，以佛法無盡的慈悲，盡己所能護佑萬眾平安吉祥。期許大家時刻保持愛心，向世界發出美好善意，「世界會隨我們的心而改變，變得美好變得吉祥」。

聯合國代表Andi Gitow表示，國際佛光會和聯合國有著悠久的合作歷史，都是致力讓這個世界更美好；佛光會從全球植樹和致力減少垃圾，以智慧善用自然資源促進健康生活；而「三好」─「做好事、說好話、存好心」，更是通往幸福世界的關鍵。

抗疫有功 2犧牲醫師獲獎

隨後大會頒獎，首先頒發「防疫有功獎」，面對新冠病毒疫情肆虐，眾多單位或個人提供防疫物資、製氧機等醫療用品，或是在疫情嚴峻中將物資運送至需要人的手上。心保和尚頒獎予香港航空公司、北京星雲教育基金會、Eye Ojo Corporation、通盈貨運、國際佛光會馬來西亞聯合會、國際佛光會中華總會、香港佛光道場等19個單位。

「防疫有功獎」個人部分由署理會長慈容法師頒發予世界總會副總會長劉招明、兒童教育委員會主委陳秋琴、理事趙辜懷箴、理事洪慈和、協會督導洪呂麗月、檀講師趙元修、大洋洲聯誼委員會主委蔡素芬、美國洛杉磯協會王菲揚、日本佛光山信徒代表謝明達、馬來西亞拿督林孝仁、中華總會督導長王慧珺等。

另外追頒「抗疫有功特別獎」表彰為對抗疫情而犧牲的2位人間菩薩─印度古笈拉協會副會長席馬殊．馬克瓦那醫生、理事德芠德賽醫師，他們發揮醫者使命，置個人生死於度外，全場皆合掌默哀，感謝其犧牲奉獻的精神。

頒發2021年佛光之美「信仰與傳承」攝影比賽，參賽作品778件，99件入圍，分為手機組和相機組，劉招明宣布各組優選名單，影畫藝術委員會副主委蔡榮豐宣布佳作名單。「第三屆三好微電影」第一名洛杉磯林煥文《陋巷裡的春天》，第二名安樂茂思國際事業公司《印象禪武》、洛杉磯協會羅蘭一分會《弦外之音》，第三名謝宗宜的《一》，依序由心保和尚、新媒體發展委員會副主委妙熙法師、侯雅倫宣布獲獎名單。另外評審推薦獎、專案獎、佳作項目，依序由法制長吳志揚、理事心培和尚、青年總團執行長慧傳法師公布得獎名單。

全球佛學會考 頒5個獎項

另外頒發全球佛學會考的五個獎項，參與度和平均分數表現皆優的「最佳佛學水準獎」由理事依空法師宣布得獎名單；另外依應考人數，和兒童、青年參與人數最高或比例最高者的協會推廣獎、最佳傳承獎，依序檀教講師聯誼委員會主委趙翠慧，副主委倪世健和曾廣志，以及財務長陳居公布得獎者。

大會主題曲〈愛與和平〉於開幕典禮首播，在中場也輪番播放，MV當中展現各地協會特色，以及世界各地佛光人救援疫情的身影，不少人在螢幕前感動落淚，甚至在會議後仍捨不得下線，繼續留下聆聽，因為「最感動的是在影片中，能夠見到分布在世界各地所有的佛光人。」

2021年國際佛光會世界會員代表大會開幕典禮大合照。 圖／國際佛光會 提供

佛光之美攝影比賽相機組佳作獎。 圖／國際佛光會 提供

佛光之美攝影比賽手機優選獎。 圖／國際佛光會 提供