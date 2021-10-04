逾5千筆學習歷程檔案未處理 傳國教署忙打電話下封口令

2.5萬筆高中學習歷程檔案遺失至今逾一周，教育部統計，截至2日晚上還有5227件未處理。外界質疑教育部國教署動作慢，昨天還傳出署長彭富源忙著致電81所受影響的高中校長，以及過去一周接受媒體訪問的教師，強調「有些事盡量不要讓媒體知道，以免造成更多誤會。」有學校主管不滿被下封口令，呼籲公開處理進度。

學習歷程檔案遺失事件引發全國師生關注，部分新聞媒體邀請第一線學校分享遺失檔案的受災和處理情況，有受訪教師提到自己被署長勸阻，要他盡量不要接受媒體訪問，以免讓更多國人誤會此事件。

接受署長來電的教師也提到，署長還是有關注各校處理進度，並向校方道歉，強調此事已造成第一線困擾。任教這麼多年，難得接到署長本人親自來電，確實也讓他們「嚇一跳」，有些驚喜。

不少民眾呼籲教育部官員為這項重大疏失下台負責，教育部長潘文忠上周點名「會對國教署進行行政究責」，但強調先搶救檔案再談究責。教師分析，彭富源之所以費心打電話，主因是擔憂自己成為被究責的對象。

不過，也有高中校長認為，彭富源是從教育部基層科員一路升遷上來的事務官，事務官的養成過程費時，若因特定事件下台，反而才是浪費國家資源。長遠來說，學習歷程檔案牽動考招，不只是個試辦計畫，應該要提升經費來管理資料庫，確保相關環節不再出包。

彭富源昨天接受本報採訪，證實自己的確在9月26日致電81所高中校長，並在電話中說明此事件對各校的影響、解說後續處置流程，且一一向各校道歉，但強調自己並未提到「避免消息擴散」等內容。有關本報接獲的讀者投訴，他表示還要再查證。

民進黨立委黃國書表示，這項疏失影響考招公平性，要求國教署盡快補救，更重要的是將處理進度誠懇告知社會大眾，包括多少學生檔案無法救回，以及多久之內能補救等資訊。