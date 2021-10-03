悲情中離生面臨「三失」 專家籲：開辦提供膳宿職訓

全台2萬名中離生徘徊在生涯十字路口，茫然無助，本報一系列報導引發關注。高雄市教育局表示，新學期開學後，要求各校在學制轉換空窗期加強追蹤輔導，學生辦休學過程，簽名家長身分查證會更嚴謹。專家呼籲各部會別各行其是，應集中力量拉中離生一把。

中華育幼協會CCSA創辦人洪錦芳直言，中離生迫切需要職訓，許多中離生不僅是失學、失業「雙失」族群，更是失家孩子，需要生活、教育、職業等整體協助方案，政府協助中離生政策未全面性整合，照顧責任分割在教育部、青年署、勞動部、法務部等，政策未彼此銜接，建議教育系統、社政、勞政應攜手，開辦提供膳宿職訓方案，可鎖定建築業、長照等缺工產業先試行，幫助中離生培養一技之長。

洪錦芳說，15至25歲是人生關鍵時期，保護兒童、照顧青少年是不同對策，少年必須學習自立，要有活下去能力，她在高雄等地成立自立宿舍，社工陪伴孩子找人生目標，等待改變契機出現。

洪錦芳說，她推動自立服務13年，接觸過上千名中離或失家孩子，這些孩子也許他們生活方式和節奏不在主流社會軌道上，但他們還年輕，若能提供機會與資源，就有翻轉機會。

「小強故事就是中離生典型處境！」洪錦芳，家住高雄的小強高中階段換3所高職仍沒畢業，流連網咖，住過中途之家，輾轉來到自立宿舍，社工陪伴他完成高中、二技，他最近考取軍校，有了穩定收入，租屋在母親住的療養院附近，想在休假時多陪伴媽媽，中秋節前夕，小強帶一盒鳳梨探視洪錦芳，感念洪在他茫然無助時，陪伴他走出一條可能的路。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧認為，中離生家庭教育仍是重要一環，要建立孩子與家的連結，增強復學或穩定就業可能性，將少年與周遭更大世界連結起來，才不會落入世代複製困局。她說，失業、失學、失家「三失」中離生若無法及時被拉一把，將演變成三輸，國家人力資源輸、孩子未來輸、家庭系統也輸。張也呼籲各縣市家庭教育中心應對這些孩子家庭積極輔導，讓家庭增能。