改善操場安全 高市百校獲教育部經費協助

高市部分學校有家長反映，操場老舊破損、排水不良導致積水，或樹木竄根造成跑道隆起，影響學童活動安全。教育部日前核准高市共100所國中小學整修經費，協助改善。

教育部高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫核定近期出爐，共核准高市共100所國中小學整建經費，盼解決各校操場老舊，跑道破損的問題。

民進黨立委李昆澤說，關係到學生安全的設施應該優先改善，他曾接獲多名校長及家長反映，學校操場老舊破損，或是因排水不良導致大面積積水，或因樹木竄根造成跑道隆起，都大為影響學童活動安全及不便。

李昆澤說，他的選區三民區及苓雅區8里共有民族國小、正興國小、光武國小等11所國中小與特教學校的操場及周邊設施獲整修經費，不只學童有新操場可用，今年6月底時，教育部也核定了三民區全民運動中心興建計畫。

三民區全民運動中心將包括綜合球場、室內游泳池、健身中心等眾多的附屬設施，將成為社區民眾重要運動休閒去處。

李昆澤說，高市近2年已陸續完成部分學校操場及球場翻新、老舊廁所整修、兒童遊戲場整建、午餐廚房設備優化、視聽教室設備擴充、電力系統改善等措施，未來會持續督促相關建設的工程進度務必確實執行，全力推動高雄運動發展。