校園操場破舊 他幫忙學子發聲促整建

疫情趨緩學子紛紛返校實體上課，高雄市許多學校面臨操場破舊困境，立委李昆澤協助爭取校園建設改善計畫經費，獲教育部核定高雄是11所國中小與特教學校操場及周邊設施整修工程，近期會陸續招標、施工，讓學生能擁有更好的學習環境。

李昆澤表示，這11所學校包含高雄市民族國小、正興國小、光武國小、東光國小、莊敬國小、陽明國小、獅湖國小、凱旋國小、愛國國小、民族國中、市立高雄特殊教育學校。

李也說，孩子學習歷程只有一次，要給學童更優質成長環境，教育建設一直是他關懷重點，這攸關學生安全使用設施安全，必須優先改善，他曾接獲多位校長及家長反映，指學校操場老舊破損，或是因排水不良導致大面積積水，有的是因樹木竄根造成跑道隆起，影響師生活動安全，他協助學校發聲爭取經費改善，經與教育部協調，近日經費已獲得核定。

除了提升操場環境，李昆澤表示，近2年也陸續完成多個學校球場翻新、老舊廁所整修、兒童遊戲場整建、午餐廚房設備優化、視聽教室設備擴充、電力系統改善等，給孩子更安全、舒適的學習空間。