「台南起步，遇見學習共同體」 32位教師經驗集結成書

台南市教育產業工會與台南市教師會今天在政大書城舉辦「台南起步，遇見學習共同體」專書發表會，希望藉由教學經驗分享，將學習共同體推廣到更多教學現場。

台南教產表示，該會2013年開始研究、推廣學習共同體，原先僅有幾名夥伴參與，經由讀書會、共同備觀議課以及課例研究，在課堂教學上不斷的嘗試與修正，漸漸累積經驗；加上教師組織系統性的協助與推動，吸引了更多老師投入。

改革的旋風也迅速影響全國其他縣市教師，成立許多學習共同體的備課工作坊，教師們展現高度的專業與熱忱，由下而上推動教育改革，今年適逢10周年慶，特將教師們的經驗集結成書。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，教師專業發展與研究是教育與時俱進的關鍵，感佩台南市教師會夥伴主動承擔教師進修的規畫和執行，以實際行動長期推動由下而上的教師專業發展，點燃教師追求專業發展的熱情，維護學生學習的最大利益。

教育局長鄭新輝指出，專業與熱忱的教師，是教育成功的基石。只要翻開這本「全紀錄」的書，就可以看到如何共備、設計學習任務與作業；了解如何傾聽與營造寧靜課室；發現如何引導學生討論等寶貴經驗，是1本重要的教學紀錄。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，此書匯集了教育先進的推薦，分享教師組織推動學習共同體的脈絡，進一步呈現各縣市數十位教師在各學科以及大學課堂實踐學習共同體的樣貌與省思，是一本值得推薦的書。