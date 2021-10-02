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大學線上、實體分流快崩潰！ 教部擬取消室內80人上限

聯合報 / 記者趙宥寧謝承恩／台北即時報導
教育部表示，研議調整放寬室內80人上限、安全社交距離等防疫管制措施，待內部定案後，將報請指揮中心同意，再通函各校配合辦理。目前各校仍須依教育部於9月7日通函各校的開學指引辦理。本報資料照片
教育部表示，研議調整放寬室內80人上限、安全社交距離等防疫管制措施，待內部定案後，將報請指揮中心同意，再通函各校配合辦理。目前各校仍須依教育部於9月7日通函各校的開學指引辦理。本報資料照片

國內大專校院開學即將滿兩周，下周開始有條件恢復實體授課，根據教育部防疫指引，室內需維持安全社交距離，並以每人2.25平方米且班級人數上限80人，還得採固定座位，若教室空間太小，即便人數未達上限，仍得採線上、線下分流。不少大學師生抱怨「快崩潰」，呼籲政府應隨疫情趨緩放寬限制，別再慢半拍。教育部表示，目前正滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，研擬調整放寬室內80人上限、安全社交距離等，定案後將報請指揮中心同意。

指揮中心9月27日公告放寬部分場域的防疫管制，其中針對藝文表演展覽、體育活動賽事，可不受室內80人限制及梅花座限制，字面上雖未包含校園，卻有學校引述上述指引，宣布10月4日起將全面恢復實體課程。該校學生憂心，多數同學應該都只有打第一劑疫苗，選修課人數多，教室又蠻擠的，有沒有辦法梅花座還是未知數。

有關校園是否可以比照體育活動，不受80人上限？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，教育部已經在研擬，後續將送指引來核定。

教育部則表示，考量國內疫情趨緩，刻正滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，研議調整放寬室內80人上限、安全社交距離等防疫管制措施，待內部定案後，將報請指揮中心同意，再通函各校配合辦理。目前各校仍須依教育部於9月7日通函各校的開學指引辦理。

另有關世新大學公告內容疑義案，教育部說，該校轉述相關做法並無違反教育部指引，為避免外界誤解，已將公告內容「恢復全面實體上課」，修正為「恢復實體上課」。

教育部 社交距離 疫情

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