彰縣明年招考教師 教師團體憂「考個意思意思」

彰化縣國小代理教師占比約25%，部分學校代理教師流動率高，家長和學生苦於年年適應新老師：縣政府教育處今天表示，將協調財主單位編列人事經費，明年招考國小正式教師，國中教師因超額人數太多，短期內恐怕無法消化，暫不招考。

彰化縣至少4年沒招考國中正式教師，6年沒招考國小正式教師，許多代理教師外流，縣內偏鄉學校更難找到師資，形成惡性循環；縣政府統計，縣內國小2684班，若以每班配置1.65教師人力，應有4428個教師員額，目前進用1125名代理教師，換言之，每4名國小教師就有1人是代理教師。

偏遠地區部分小學找不到家住附近或有高度教學熱忱下鄉的代理教師，學童一到兩年就換導師，家長抱怨不迭，向縣政府陳情，縣長王惠美交代教育處研擬明年招考國中小正式教師；教育處長王智弘今天表示，偏鄉國小代理教師人數占比偏高，不利國民基礎教育，教育處將協調財主單位編列人事經費，目前精算可招考人數，總而言之，「一定會考」，國中教師卻因超額50人，暫不招考。

彰化縣教師工會表示，縣長王惠美在上周彰化縣SUPER教師頒獎典禮公開承諾，明年將招考國中小學正式教師，眾所皆知彰化縣國小正式教師不足，但國中部分因111學年、112學年是虎年及「兔頭虎尾」新生入學，全縣班級數必定減少，加上明年退休教師人數較多，兩相抵銷之下，超額教師人數可能寥寥無幾。

不過，教師工會對招考國中小學正式教師未抱高度期待，畢竟進用正式教師是長達20至35年的人事，縣政府核算經費之後，可能「考個意思意思」，對紓解國小正式教師荒的幫助不大，如果不招考國中正式教師，對注入國中教師新血沒助益。