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廚師轉老師 10年拚到教師證

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
許滄津從廚師轉行當老師，因沒有教師證，自認矮人一截，於是拚命追趕，念研究所、修教程，今年終於通過教師資格考。圖／許滄津提供
許滄津從廚師轉行當老師，因沒有教師證，自認矮人一截，於是拚命追趕，念研究所、修教程，今年終於通過教師資格考。圖／許滄津提供

當了十多年廚師的許滄津，因緣際會在葳格高中餐飲科創立之初，擔任學校技工兼社團老師，雖有豐厚實務經驗，但沒有教師證的他，自認矮人一截，努力考上朝陽科大休閒管理所、修教程、實習，歷經近十年的時間，終於在今年通過中等教師資格考。

許滄津原本念文大歷史系，巧遇恩人帶他進晶華酒店廚房打工，一路當到廚師領班，又輾轉到不同餐廳掌廚；二○一二年，葳格高中創校時，被引薦到校擔任技工兼社團老師，讓他從廚師轉行成了老師。

許滄津說，自己從小就不會讀書，成績吊車尾，當廚師十多年，只考了兩張丙級證照，更沒有比賽得獎資歷，自認矮人一截，於是開始參加比賽、考證照、念研究所、修教程，希望追趕上其他老師。

好不容易在二○一八年修完學分，理當去實習，卻適逢導師班學生升高三，許滄津陪著學生拚升學，破紀錄地送了十一個學生考取國立大學後，才安心在二○二○年到興大附農實習。實習結束後，他一邊在早餐店工作，一邊準備教檢，還特地去補習

他說，教育法規法條多，讀起來生硬，幸運的是補習班猜題神準。此外，為加強記憶力，他各科都整理出一本筆記，還勤練考古題。

許滄津說，因推遲了實習、考檢教的時間，若今年沒通過考試，恐怕就要回頭重修學分，讓他備感壓力，因此補習之餘，也上健身房紓壓。

「好的老師帶，就能事半功倍，沒老師帶，就像瞎子摸象。」許滄津建議，書不要漫無目的讀，若遇到信任的好老師，就跟著老師腳步走，把講義讀熟就好。

實習 補習 早餐

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