教室冷氣1度10元超收？立委：中央應補助讓學校無壓力

桃園市議員黃敬平今天在議會質詢指出，政府推動國中小學班班有冷氣，有的學校1度收費7元、10元甚至更高，很不合理。

被點名1度收10元的校長表示，全校40多個班目前只有9年級每間教室裝兩台分離式冷氣，使用約4年，已到了要定期保養甚至有故障需維修，學校要維修的項目多，經費又有限，經詢問幾所國中班級冷氣電費收費標準，在與家長會、教師會溝通同意下，最後定訂出每度10元，扣除付給台電電費，多出的錢用在冷氣維修且專款專用，若班上有經濟弱勢學生要繳電費，由家長會幫忙繳交。

「還有的學校1度收12元」，被點名1度收7元的學校，校長透露接任前學校電費原本收10元，因為家長和老師有意見，於是調整為7元，維修費用確實是很大的負擔，有些學校收11、12元，他接任的這所國中全校30多個班已經裝好冷氣，「如果到了維修高峰期，1度7元要怎麼修，想到就頭痛」。

校長們說，行政院的目標是明年上半年全國班班有冷氣，如果沒有好的配套措施尤其是電費、維修費用都要學校負擔，教育部沒有足夠的補助，學校根本沒有錢去支付保養修護的費用，更不用說到了一定的年限要汰舊換新，地方政府恐怕也沒有辦法負擔。

桃園市家長會長協會理事長、立法委員萬美玲說，校長會因為擔心沒經費維修冷氣，沒錢汰換舊，學生吹不到冷氣，有這樣的壓力讓她驚訝，教育局應該要進一步謹慎評估學校財力的負擔，包括冷氣到了汰舊換新的地步，是不是就由教育局編列預算支出，不是要學校自己去承擔壓力。

萬美玲說，當初向行政院、教育部爭取國中小學班班有冷氣，並且向上往高中職延伸，中央編列預算改善各縣市學校的電力設備，同時撥款添購冷氣，後來也要求中央針對財政預算能力比較不好的縣市政府補助電費，行政院認為用一般補助款支付就好，但是以桃園市為例，雖然財務結構不錯，但是一般補助款不多，如果用在學校電費上一定會出現排擠效應，應該要另外籌措財源解決學校電費壓力的問題。

教育局長林明裕表示，有些學校是為了攤平先前汰舊換新費用或替未來設備維修準備，所以收取費用較高，但其實教育局已有訂定標準，每度電費不能超過台電收費的1.3倍。如果台電1度電收3元，最高只能收3.9元，針對超收部分會去了解，會要求學校退費。

林明裕也說，明年2月全部安裝後，冷氣費用全由中央補助，不過會有能源管理系統（EMS）控制，限制室溫28度以上才可以啟動，避免浮濫開冷氣情況。另外，如果學校有課後輔導要使用冷氣，也會秉持使用者付費原則，按照標準收費。