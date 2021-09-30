線上學習時代來臨 業者順勢開學後再推優惠貼心贈題庫

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九月開學不到一周就再度爆發 Delta 病毒，面對止不住的疫情連環爆，搞得人心惶惶。這些毫無受疫苗保護的學生族，每天上學都像在冒險，家長則是即便無奈，也無能為力。校園裡混雜著來自四面八方成千上百個家庭，在疫苗尚未普及施打的情況下，如何協助學生在安全的環境下兼顧課業及學習進度，除了嚴守防疫口訣：量體溫、戴口罩、勤洗手、重消毒，國高中生線上學習也並沒有因為疫情趨緩，開學後根據線上課程業者 StudyBank 指出，會員人數依然持續上升。

相關數據指出，國高中生約有三成的家長支持線上學習，也有家長在開學前就決定捨去學生的課後輔導及校外補習，選擇以線上教育系統的方式，讓孩子在家自主學習。家長認為，這樣不僅能降低群聚感染的可能，更能因應起起伏伏的疫情。據統計，自疫情降為二級後，課後安親班及補教業者也陸續開放，但依防疫規定，人數須降載。本以為政策限制會讓家長及學生感到困擾，但實際未然。部分家長依然擔心群聚有風險，自主的停課或轉換學習方式，這也讓補教業出現了疫情倒閉潮。統計至七月底全台註銷收攤的課後照顧班或補習班就超過上百家。反觀線上教育平台的使用率卻呈倍數成長，StudyBank 統計，在國內疫情爆發期間，平台課程使用量就來到百萬點閱次數，國中會員成長率超過五成之多，高中會員亦有四成的成長。尤其在高中學測考前摘要，及國中會考等升學落點分析講座的服務上，最受學生親睞。

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StudyBank 發言人表示，身為專為國中生、高中生設立的線上學習系統，軟硬體設備的使用流暢度，徵召全台名師加入已是基本配備，還更細膩地了解學子們的需求，強調與校園同步課綱，並不斷更新優化內容，例如依據課綱拍攝全新課程高畫質影片；任選單元課程，針對重點章節加強學習，２４ 小時全天候隨時線上學習，讓學生能彈性規劃最佳的學習時間，培養自主讀書的習慣。發言人表示，全球的教育模式正在改變，受後疫情時代的驅使，線上教材及遠端教學將會成為常態，訓練學生自主學習也勢必成為趨勢。做為學生及家長的後盾， StudyBank 在九月開學期間除為新生提供免費課程試讀體驗，也祭出線上課程折扣優惠，同時再贈送題庫，讓學子們能夠自主評量學習的成果。

購課送題庫：https://utm.to/3ny22h。 圖／StudyBank提供

面對未來教育政策擬朝向「線上、線下混合教學」方向規劃。教育學者建議，為避免因疫情再次爆發衝擊校園安全，應對隨時可能的滾動式預防性停課，導致學習又中斷，家長及學生們應備妥線上教學系統作為備案。在校期間，學校也必須建立「防疫不停學」的自主學習防疫新觀念。