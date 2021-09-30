獨／學習歷程檔案又出包？上傳截止前多人登不進系統

攸關高中生升學權益的學習歷程檔案，日前傳出有檔案上傳後全部遺失，共有81校2.5萬筆資料受到影響。而原訂檔案上傳截止時間是9月30日23點59分，今晚卻傳出有多位學生無法登入系統，等了1個半小時仍未修復。桃園市教育局表示，桃園的學校使用教育部系統，詳細情況正在了解中。

就讀南崁高中二年級的葉同學向本報記者表示，109年度第二學期學習歷程上傳至30日截止，29日晚間10時起卻無法登入系統，自己「等到連花兒都謝了」。

葉同學表示，晚上10時許有同學想登入系統，卻連登入畫面都跑不出來，「看大家的IG限時動態都在PO」，自己雖然已經上傳了8件，但還有2件未傳，等了1個半小時仍未修復，希望不要延誤上傳時間。

葉同學說，雖然學校上次未被「消失之亂」波及，但事件炸鍋後同學們都暗自警惕，每一件作品都會事先備份，包含上傳時填寫的內容簡述也要複製下來，避免出問題時無法及時補件。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈表示，其實這兩三天陸續都有學生反映系統不穩定的情形，包括台南二中學生會今天也向學校要求可以將資料上傳時間延後3天，或許是因為截止時間在30日，大家都擠在這幾天上傳，流量一時間才會無法負荷。