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關懷中離生！高市加強學生學制轉換空窗期的追蹤輔導

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

為免高中職中途離校學生誤入人生歧途，高雄市府跨局處定期舉行中途離校聯繫會報。高雄市教育局表示，除強化中途離校學生預防追蹤及復學輔導，新學期開學後，局處也發現學生學制轉換中的空窗期問題，要求學校要加強追蹤輔導，不要認為休學的學生就不是自己的學生；對於學生申辦休學的過程，簽名的家長身分查證更嚴謹。

高雄市教育局表示，市府已強化社政聯繫，透過社會局協助比對中途離校學生資料，勾稽脆弱家庭及保護性個案，以利回饋學校加強追輔。110年2月到7月計比對315名個案，並回饋學校查詢結果，方便及時關懷並引介資源。

在強化警政聯繫部分，學校進行中離學生追輔時，如遇疑似加入幫派或不良青少年組織、流連沉迷網咖或其他不良場所，都請警方進行查訪。今年4月至7月查訪6名中途離校學生；另就全家行蹤不明的名單，也協助進行個案追蹤。

教育局表示，9月已正式委請中正大學進行中途離校專題委託研究案，110學年度將針對中途離校學生進行分析，針對學生離校原因、生活情況、生涯規畫及協處事項進行研究彙整，研提精進意見，讓學校對中離生的追輔能更見功效。

教育局局9月召開中途離校聯繫會報110年度第2次會議，特別針對學生學制轉換的空窗期，像是國三應屆畢業學生進入高中職的追輔進行研議。教育局發現有的國中生學籍已入了高中職，但是一天也沒去學校，立即辦了休學，高中職雖然沒有學生的資料，但仍必須負起追輔中離生的責任，不要覺得休學生就不是自己的學生。

國中小為義務教育，高中職則無法強制。教育局表示，高中職學生辦休學，其中一欄需家長簽名，原則上應是法定監護人，請學校應多加關懷輔導，有的學生是請乾爸、乾媽、姑姑等長輩代理，學校應妥善求證處理。教育局也會強化各類學校人員的追輔知能，包括未來辦理體育教練研習時納入輔導知能、求助支援及引介跨局處資源，共同協助學生生涯定向。

教育局 高雄市

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