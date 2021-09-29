柯文哲宣布開放校外教學 1人1餐點、單日往返優先原則

台北市今天本土確診加零，市長柯文哲也宣布，台北市國高中職校園開放租借，並開放校外教學。校園場地租借原則，校園場地需在學生接種疫苗第15天後，就可開放租借，第一批疫苗9月22日接種，10月7日起，將和平、育成、芳和實中三間學校可以開放租借。

至於北市開放學校校外教學，但需要家長、老師等各方取得共識，戴口罩、勤洗手、保持社交距離餐點以1人1分為原則、單日往返為優先原則。

柯文哲說，台北市開放校外教學指引，出發前應該要由學校邀集家長會、教師會、學年教師等各方召開會議取得共識，辦理行前說明會，過程中的餐點以1人份為原則，當然還是希望以單日往返為優先原則，若經共識仍有住宿需求，優先選擇防疫措施完善的旅館，以同車同寢，單人單床為原則。

參與人員學生車輛安排以班級為單位，同班同車、全程戴口罩、每天量測體溫，其他人員包括司機、領隊、導遊等，須繳交健康管理聲明書。

至於租借場地，除了校園場地需在學生接種疫苗第15天之後，就可開放租借，場地租借者要完成第一劑疫苗施打，如果沒有接種疫苗或是未滿14天，也可以提供三天內的快篩或PCR陰性證明。

柯文哲說，原則上慢慢開放，有問題就慢慢縮回來，隨著學校只要打滿14天，每個學校時間不一樣，高中職、國中就可以陸續開放，對於小學學生還沒有開始打疫苗，柯文哲則說，小學怎麼辦？就再講，從高中職、國中，授權各校辦理開放時間。