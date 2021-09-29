快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲宣布開放校外教學 1人1餐點、單日往返優先原則

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天宣布，台北市國高中職校園將開放租借，並開放校外教學。圖／引用直播
柯文哲今天宣布，台北市國高中職校園將開放租借，並開放校外教學。圖／引用直播

北市今天本土確診加零，市長柯文哲也宣布，台北市國高中職校園開放租借，並開放校外教學。校園場地租借原則，校園場地需在學生接種疫苗第15天後，就可開放租借，第一批疫苗9月22日接種，10月7日起，將和平、育成、芳和實中三間學校可以開放租借。

至於北市開放學校校外教學，但需要家長、老師等各方取得共識，戴口罩、勤洗手、保持社交距離餐點以1人1分為原則、單日往返為優先原則。

柯文哲說，台北市開放校外教學指引，出發前應該要由學校邀集家長會、教師會、學年教師等各方召開會議取得共識，辦理行前說明會，過程中的餐點以1人份為原則，當然還是希望以單日往返為優先原則，若經共識仍有住宿需求，優先選擇防疫措施完善的旅館，以同車同寢，單人單床為原則。

參與人員學生車輛安排以班級為單位，同班同車、全程戴口罩、每天量測體溫，其他人員包括司機、領隊、導遊等，須繳交健康管理聲明書。

至於租借場地，除了校園場地需在學生接種疫苗第15天之後，就可開放租借，場地租借者要完成第一劑疫苗施打，如果沒有接種疫苗或是未滿14天，也可以提供三天內的快篩或PCR陰性證明。

柯文哲說，原則上慢慢開放，有問題就慢慢縮回來，隨著學校只要打滿14天，每個學校時間不一樣，高中職、國中就可以陸續開放，對於小學學生還沒有開始打疫苗，柯文哲則說，小學怎麼辦？就再講，從高中職、國中，授權各校辦理開放時間。

疫苗 柯文哲 北市

延伸閱讀

柯文哲宣布公園遊戲場10月1日起開放 須社交距離、戴口罩

承繼蔣渭水 柯文哲推新文化運動2.0祭百萬獎助碩博論文

35歲以下民調白超越藍 柯文哲：組成分子較年輕講道理

蘇貞昌、陳時中應道歉下台? 柯文哲：挽不回800多條人命

相關新聞

專訪／解剖課、寫程式通通有！她曝讀長庚人工智慧學程「1能力」要強

近年人工智慧（AI）應用技術發展漸趨成熟，深入日常生活的大小角落，如何培養AI人才儼然成為學校重要課題。其中，長庚大學除了將「AI概論」納為所有新生必修課程外，109學年更新設「人工智慧學士學位學程」...

柯文哲宣布開放校外教學 1人1餐點、單日往返優先原則

台北市今天本土確診加零，市長柯文哲也宣布，台北市國高中職校園開放租借，並開放校外教學。校園場地租借原則，校園場地需在學生...

教育部學生學習歷程檔案遺失 五監委聯手徹查

監察委員葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳今天表示，教育部逾2萬件高中職學生學習歷程檔案資料遺失，涉有重大疏失，已申...

青少年暑假瘋追劇打電動 開學考「擺爛」、上課倒頭睡

今年暑假剛好碰上國內疫情爆發，各類學生營隊停擺，就連補習班都不能去，大多數青少年只好悶在家。金車文教基金會今天公布調查，...

影／經費窘困慘兮兮 學校外牆剝落竟用貼膠帶固定

立委張廖萬堅今天下午邀教育部國教署、市府教育局會勘黎明、大業、中山國中等校，因設備老舊不堪使用及校內學習空間不足，甚至有...

關懷中離生！高市加強學生學制轉換空窗期的追蹤輔導

為免高中職中途離校學生誤入人生歧途，高雄市府跨局處定期舉行中途離校聯繫會報。高雄市教育局表示，除強化中途離校學生預防追蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。