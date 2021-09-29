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印尼台灣高等教育展線上舉辦 近兩萬印尼師生家長參加

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
教育部政務次長劉孟奇（上）與亞洲大學校長蔡進發，在「印尼台灣高等教育展」直播時致詞，歡迎更多優秀的印尼學生來台灣就學。圖／亞洲大學提供
教育部政務次長劉孟奇（上）與亞洲大學校長蔡進發，在「印尼台灣高等教育展」直播時致詞，歡迎更多優秀的印尼學生來台灣就學。圖／亞洲大學提供

教育部委由「中亞聯大（中國醫藥大學與亞洲大學）」負責的印尼泗水「台灣教育中心」，27日起一連3天，由亞大在台灣以線上直播方式，舉辦今年第2次的「印尼台灣高等教育展」為台灣的大學招生。不但國內參展大學數打破以往紀錄，更克服疫情，吸引近兩萬名印尼學生、家長、老師線上互動。

參展的大學有台大、陽明交大、成大、台師大、北科大等63所公私立大學，比三月舉辦時增加20所，可見雖有疫情阻擾，這樣的招生方式仍受到各校肯定，因此參與十分踴躍。

教育部政務次長劉孟奇在開幕直播時指出，在政府新南向政策推動下，台灣與印尼的學術交流日趨熱絡，台灣也是印尼學生國外留學的首選，目前有近1萬3千多人在台就讀，也是台灣外籍生第3多的國家。

亞大校長蔡進發表示，台灣與印尼雙方學術交流密切，來亞大就讀的印尼學生表現傑出，希望透過此次教育展可吸收更多優秀的印尼學生來台就學。亞大將持續與台灣各大學通力合作，為台灣高校國際化而努力。

印尼泗水台灣教育中心主持人、亞大國際學院院長陳英輝表示，在努力耕耘下，印尼去年來台留學生人數，幾乎未受到疫情影響。且因台灣的灣高教品質佳，外籍生畢業回國後，有很好就業機會，為印尼人才培育與經濟成長注入新動能，也展現台灣的高教優勢。

印尼 疫情 直播

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