小朋友尿溼褲子、幼稚園師聯絡簿寫「麻煩」二字引家長論戰

聯絡簿是老師和家長的溝通平台，方便了解小朋友在學校的學習狀況，但有一名家長po出桃園某間國中附設的幼稚園老師在聯絡簿抱怨小朋友在學校尿溼褲子，又問不出原因，最後還在聯絡簿寫下「麻煩」二字引發網友們論戰，但也有不少人看完覺得另有隱情。

該名家長在臉書粉專「靠北幼稚園」po出聯絡簿，老師在上頭寫道，「早上喝水時，又坐在那邊哭，褲子又尿溼了，老師詢問怎麼了，都不說，就是一直哭哭，麻煩。」

家長抱怨表示，自己的孩子今年上寶貝班，也就是所謂的尿布班，「身為一位教保員，什麼叫麻煩？沒耐心就不要誤人子弟！」該家長說，小孩在還沒上學前很會表達又體貼、大小便都會講，但自從去學校後退化得非常嚴重，都用哭的，也常尿褲子。

這名家長認為，自己都還沒到親自到幼稚園仔細詢問孩子發生什麼狀況了，老師卻直接在聯絡簿寫下「麻煩」二字，這讓人不禁質疑幼稚園「難道是為了賺錢而不篩選教保員的素質嗎？有夠誇張。」

不少人看完也站在家長的立場認為，「從這回應就可知道這個老師沒耐心、愛心」、「感覺不OK，有的老師就這樣」、「老師實在是太直接了…媽媽的憤怒隔著手機都能感覺到」、「是不是不小心把內心話寫進去了」，甚至有人覺得老師可不可以好好寫字，幹嘛使用疊字裝可愛口吻？

然而也有人說，老師一定是累了，才會這麼不小心把心聲透露出來，應該不是故意的。不過有更多網友們批評發文的家長想鬧事，「看就知道沒拍完整，要斷章取義，心態不正。」

網友們幫老師講話，認為帶幼幼班很容易有突發狀況，應該是老師中途有事被打斷，所以字還沒寫完，或者可能「麻煩」後面忘了寫。「我相信老師再怎麼不耐也不至於這麼直白才對」、「有可能是麻煩家長再帶褲子來或是麻煩家長一起配合什麼之類的」，其他人則覺得這名家長先把整頁聯絡簿拍完全再po文比較適當，不要捕風捉影想毀壞教保員名譽。