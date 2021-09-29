教部明年發教育實習獎助金 全教總籲回溯「本學期」

國內實習教師已近20年沒有實習津貼，實習教師形同要「吃老本」半年，教育部終於規畫2億元的「教育實習獎助金」，預計自111年1月起提供全國5000名教育實習學生，每人每月新台幣5000元，卻有師資生已於今8月開始實習，若按教育部規畫，恐怕只領得到2個月，呼籲教育部能「溯及既往」。全國教師工會總聯合會（全教總）表示，建議教育部回溯自今年8月起發放，以免為德不卒。

全教總表示，針對準老師於實習期間沒有津貼可領，嚴重干擾實習期間的生活與實習，去年底曾聲援台灣師範大學等校學生會的陳抗，隨後又透過立委張廖萬堅，於本屆立法院第三會期緊急提案，建議教育部正視實習生沒有津貼所造成的困境，給予適度津貼，完善實習制度。

教育部表示，已規畫2億元的「教育實習獎助金」由於屬「獎助性質」，預計自111年1月起開始，不分師資類別提供依「師資培育法」規定修習半年的教育實習學生，每人每月新台幣5000元，至多請領6個月，後續將由師培大學檢具當學期實際修習教育實習學生名冊，請撥轉付。

不過，今年8月開始實習的師資生，恐怕只領得到2個月。全教總表示，肯定教育部積極回應，但考量學年完整性，有關「教育實習獎助金」，強烈建議教育部回溯自今年8月起發放，穩定實習老師基本生活，讓準老師們全心投入實習工作。

對此，教育部昨日回應，目前沒有相關規畫，實際仍看立法院預算審議，將於預算審議通過後實施。