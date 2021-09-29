快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部學生學習歷程檔案遺失 五監委聯手徹查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
教育部學生學習歷程檔案遺失，五監委聯手徹查。本報系資料照
教育部學生學習歷程檔案遺失，五監委聯手徹查。本報系資料照

監察委員葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳今天表示，教育部逾2萬件高中職學生學習歷程檔案資料遺失，涉有重大疏失，已申請自動調查。

五位監委表示，教育部高中學習歷程檔案公版模組因委外廠商人為操作疏失，導致81校、7,854名學生，於今年9月5日至22日上傳之109學年第2學期學習歷程檔案，共計2萬5210件資料全數遺失，涉有重大疏失。

五位監委指出，高中學習歷程檔案攸關高中職學生升學權益，此次疏失致嚴重侵害檔案遭遺失學生之權益，並引發學生、教師及家長對該機制運作之疑慮。

五位監委表示，教育部將高中學習歷程檔案委外辦理，委外發包作業、資料庫管理、維運機制等顯有疏失。針對委外廠商相關資通設備、備份機制及風險管理是否善盡督導之責？又本案受波及之學生資料如何補救？相關認證如何確保其公平性？教育部如何避免類此事件再度發生等，均認為有深入調查之必要。

教育部 葉宜津 升學

延伸閱讀

教部獎勵私立大專教師鐘點費比照公校 今年僅29校申請

獨／教部每月擬發5千元實習獎助金 這批人恐少領2個月

已婚技佐戀上高工女生還亂摸 教育部上訴 他休職變撤職

教育部祭新規！各系必採學習歷程檔案 否則扣減招生名額

相關新聞

專訪／解剖課、寫程式通通有！她曝讀長庚人工智慧學程「1能力」要強

近年人工智慧（AI）應用技術發展漸趨成熟，深入日常生活的大小角落，如何培養AI人才儼然成為學校重要課題。其中，長庚大學除了將「AI概論」納為所有新生必修課程外，109學年更新設「人工智慧學士學位學程」...

柯文哲宣布開放校外教學 1人1餐點、單日往返優先原則

台北市今天本土確診加零，市長柯文哲也宣布，台北市國高中職校園開放租借，並開放校外教學。校園場地租借原則，校園場地需在學生...

教育部學生學習歷程檔案遺失 五監委聯手徹查

監察委員葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳今天表示，教育部逾2萬件高中職學生學習歷程檔案資料遺失，涉有重大疏失，已申...

青少年暑假瘋追劇打電動 開學考「擺爛」、上課倒頭睡

今年暑假剛好碰上國內疫情爆發，各類學生營隊停擺，就連補習班都不能去，大多數青少年只好悶在家。金車文教基金會今天公布調查，...

影／經費窘困慘兮兮 學校外牆剝落竟用貼膠帶固定

立委張廖萬堅今天下午邀教育部國教署、市府教育局會勘黎明、大業、中山國中等校，因設備老舊不堪使用及校內學習空間不足，甚至有...

關懷中離生！高市加強學生學制轉換空窗期的追蹤輔導

為免高中職中途離校學生誤入人生歧途，高雄市府跨局處定期舉行中途離校聯繫會報。高雄市教育局表示，除強化中途離校學生預防追蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。