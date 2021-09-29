教育部學生學習歷程檔案遺失 五監委聯手徹查

監察委員葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳今天表示，教育部逾2萬件高中職學生學習歷程檔案資料遺失，涉有重大疏失，已申請自動調查。

五位監委表示，教育部高中學習歷程檔案公版模組因委外廠商人為操作疏失，導致81校、7,854名學生，於今年9月5日至22日上傳之109學年第2學期學習歷程檔案，共計2萬5210件資料全數遺失，涉有重大疏失。

五位監委指出，高中學習歷程檔案攸關高中職學生升學權益，此次疏失致嚴重侵害檔案遭遺失學生之權益，並引發學生、教師及家長對該機制運作之疑慮。

五位監委表示，教育部將高中學習歷程檔案委外辦理，委外發包作業、資料庫管理、維運機制等顯有疏失。針對委外廠商相關資通設備、備份機制及風險管理是否善盡督導之責？又本案受波及之學生資料如何補救？相關認證如何確保其公平性？教育部如何避免類此事件再度發生等，均認為有深入調查之必要。