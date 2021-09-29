教部獎勵私立大專教師鐘點費比照公校 今年僅29校申請

高教工會昨揭露，國內50％私立大專校院，長達28年沒調漲教師鐘點費，從1993年凍漲至今。這28年間我國物價漲幅42％，等於實質鐘點費打7折。教育部回應，2016年起就補助私校「比照公立學校標準調高兼任教師鐘點費」，今年有29校申請，共核發6743萬元。

教育部表示，「比照公立學校標準調高兼任教師鐘點費」每年約有16到20所一般大學提出申請，今年有17校提出申請，教育部核配金額約3873萬元；技專校院每年約12到18校提出申請，今年則有12校提出申請，核配金額約2870萬元。這些經費屬外加獎勵經費，鼓勵學校依財務情形，主動比照公立大專校院標準調升兼任教師鐘點費。

高教工會也說，不只鐘點費，整體大專教師薪資漲幅也跟不上物價漲幅，這28年間調薪約34％，仍低於物價漲幅，等於實質減薪8％。更不用說，28年間我國經濟成長達198.2％，正是大量專業勞力與培育人才的成果，第一線高教從業人員薪資待遇卻不見起色。

對此，教育部引述教師待遇條例規定，私立學校編制內專任教師本薪數額應與公立學校一致，至於職務加給、學術研究加給及地域加給數額，與教師協議，並將支給數額納入教師聘約。

教育部說，目前行政院還在評估明年軍公教員工是否通案調薪，未來如經評估確定，教育部將再配合來函，請私立學校確實依規定辦理。