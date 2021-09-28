宜蘭資深教師隨班接種流感疫苗 中央規定僅部分人受惠

宜蘭縣政府努力爭取，原本要在教師節送給老師一份禮物，也就是今年不管是衛福部補助的公費流感疫苗或縣府採購給教師施打的流感疫苗，所有教師均可在校「隨班接種」；未料，中央今年實施兩階段開打規定，使得縣府10月起的流感疫苗校園接種服務，將有部分教師無法一起打。

衛福部今年兩階段施打流感疫苗，10月1日起第一階段施打對象包括醫事及衛生防疫相關人員，65歲以上長者，安養、養護、長期照顧等機構受照顧者及工作人員，入學前幼兒及孕婦，國小至高中職學生等；第二階段從11月15日起，施打對象50至64歲無高風險慢性病者。

宜蘭縣政府為照顧教師，近年來自行採購流感疫苗給50歲以下教師施打，所以縣府醫護團隊於10月1日起進駐校園統一為師生施打流感疫苗時，包含學生及50歲以下教師都可以一起打。

但是50歲以上接種是衛福部公費疫苗，這部分涉及中央經費補助規定，以往50歲以上教師都必須到各衛生所或醫療院所施打，增加請假的麻煩，還要請人代班代課。

經過討論爭取，今年包括中央公費疫苗或自行採購疫苗給教師施打，都可以在校跟著學生一起在校施打，縣教師工會更在教師節的今天貼文感謝縣府團隊積極整合，促成貼心服務。

若依照往年沒有分兩階段，縣內教師「隨班接種」美意即可實現，也是全國第一個。未料，衛福部考量去年流感疫苗不夠，大家拚命搶，今年分成兩階段施打，把50歲以上列入第二階段，縣衛生局今天還去跟衛福部力爭，但中央仍不同意開例給資深教師提早打。

衛生局表示，受限於中央規定，縣府的美意被打了折扣，只有排在11月15日以後施打流感疫苗的學校，50歲以上教師才能享有隨班接種服務，縣府目前努力想辦法如何解套讓全部教師受惠。