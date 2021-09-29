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詹宏志、楊照 談副刊的黃金年代

撰文 / 項璿

追憶似水年華系列講座由聯合報主辦，冠德玉山教育基金會贊助，將在9/30～10/28每週四上午10:00於聯合新聞網官方臉書首映。 圖／姚永倫 提供
追憶似水年華系列講座由聯合報主辦，冠德玉山教育基金會贊助，將在9/30～10/28每週四上午10:00於聯合新聞網官方臉書首映。 圖／姚永倫 提供

為慶祝聯合副刊七十年，由聯合報主辦、冠德玉山教育基金會贊助的【追憶似水年華】線上系列講座，第一場「副刊的黃金年代」於明（9/30）早上十時登場，由重量級作家詹宏志、楊照對談，詩人、學者楊佳嫻主持。此系列為聯合報主辦「聯合副刊70周年展」線上展覽（https://event.udn.com/lianfu70/）的重頭戲，邀請15位文學名家，每周四在線上播出，分享他們與副刊的故事。

聯合報社長游美月（左）與冠德玉山教育基金會董事長馬紹齡（右），慶祝聯合報副刊70週年。 圖／姚永倫 拍攝
聯合報社長游美月（左）與冠德玉山教育基金會董事長馬紹齡（右），慶祝聯合報副刊70週年。 圖／姚永倫 拍攝

「冠德玉山教育基金會」（http://www.kindom.org.tw/）贊助此系列5場講座。基金會董事長馬紹齡以「推動閱讀、建築教育」為使命，努力推出閱讀亮點計畫，如獨立製播深受歡迎的《名人書房》節目。

追憶似水年華˙系列講座（聯合報主辦，冠德玉山教育基金會贊助）

冠德玉山教育基金會 聯副70

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