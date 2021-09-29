詹宏志、楊照 談副刊的黃金年代
為慶祝聯合副刊七十年，由聯合報主辦、冠德玉山教育基金會贊助的【追憶似水年華】線上系列講座，第一場「副刊的黃金年代」於明（9/30）早上十時登場，由重量級作家詹宏志、楊照對談，詩人、學者楊佳嫻主持。此系列為聯合報主辦「聯合副刊70周年展」線上展覽（https://event.udn.com/lianfu70/）的重頭戲，邀請15位文學名家，每周四在線上播出，分享他們與副刊的故事。
「冠德玉山教育基金會」（http://www.kindom.org.tw/）贊助此系列5場講座。基金會董事長馬紹齡以「推動閱讀、建築教育」為使命，努力推出閱讀亮點計畫，如獨立製播深受歡迎的《名人書房》節目。
追憶似水年華˙系列講座（聯合報主辦，冠德玉山教育基金會贊助）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言