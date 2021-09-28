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爭取兼任教師福利 高教工會訴辛酸

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
李林坡(左一)控訴大專兼任教師的現況(Photo by 簡嘉佑／台灣醒報)
李林坡(左一)控訴大專兼任教師的現況(Photo by 簡嘉佑／台灣醒報)

大專兼任教師面對不到三萬月薪、常莫名被解雇與受到學校歧視的困境，28日引發高教工會出面爭取福利。高雄科技大學外語教育中心的兼任助理教授李林坡指出教育部放任兼任教師困境愈發困難，不僅沒有調整薪水，也沒有將兼任教師納入勞基法的保障。他們要抗爭到底。

教師也會被歧視！

高教工會理事長周平描繪了大學階級兩極化的現象，有一群人會首先獲得私立大學董事會的首肯，並給予相當高的薪水，並將稱為「私校門神」。周平說，這些門神很多來自教育部，當他們佔用大量的資源後，學校只能變相壓榨兼職教師。

近六成的私立學校28年來沒有調漲過鐘點費，在物價年年上漲的狀況下，兼任教師的處境愈發困難。一位與專任教師相同教課時數的兼任教師，每月所得不到3萬元。寒暑假期間或者女性兼任教師懷孕期間，立刻被迫放「無薪假」。

李林坡說，「一言以蔽之，學校沒有把兼任老師當作自己人」。舉例說到，兼任教師在設備取用上受到差別待遇，有些兼任教師沒有辦法向任職校園的圖書館借書，無法使用學校購買的資料庫。權益有時甚至比不上學生，學生在使用網路系統繳交資料後，老師卻面臨無法使用此系統查閱批改的窘境。

隨時被換掉的恐懼

大專兼任教師採一學期一聘的制度，只要學校下學期不發聘約，兼任教師就得回家「吃自己」。李林坡說，因為聘約制度導致兼任教師擔心下學期就成為學校的眼中釘，不願意出面發聲，自己才會從高雄特別趕上來參加這次記者會。

雖然教育部頒佈了《專科以上學校兼任教師聘任辦法》規範兼任教師的事宜，但李林坡認為，此法畢竟只是教育部頒佈的辦法，效力不及勞基法有保障。在沒有勞基法的保護之下，制度規範的不完全使得兼任教師面臨隨時被解聘的恐懼中。

高教工會主任林柏儀激動地說，教育部面對兼任教師問題，總以尊重私校自行衡量財務收支為由，對28年「凍漲」的鐘點費不管不顧，放任老師困境更加惡化。李林坡也補充，兼任老師問題重重，牽一髮動全身，調薪只是解決問題的第一步。

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