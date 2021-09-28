教師節禮物！ 盧秀燕：公費流感疫苗納入私校教師

公費流感疫苗今年分2階段開打，第1階段10月1日起開打，第2階段11月15日開始，50歲至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象在第1階段，且須注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」。

市長盧秀燕今在市政會議指出，為提升校園防護力，市府編列經費增購流感疫苗，納入「私立學校教職員工」免費接種，呼籲符合條件民眾儘快施打。

盧市長表示，過去台中市流感疫苗除了提供符合資格學生注射外，公立學校教職員工也可與學生在校園一同施打，但所有教師一樣辛苦、一樣偉大，市府增加預算採購流感疫苗擴大納入「私立學校教職員工」，同時建立防護網。

衛生局長曾梓展提醒，符合公費接種資格民眾請攜帶身分證、健保卡及相關證明文件至台中市各合約醫療院所接種。

衛生局強調，打流感須與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史，詳細資料可至市府衛生局網站-流感防治專區查詢。