校外教學有望 北市擬規畫「帶防疫隔板」出遊

青少年陸續施打疫苗，校園防疫盼能再鬆綁。北市教育局長曾燦金在教育委員會上提到，下午將召開校外教學解封會議，防疫討論後才會統一發布，內容包括校外教學和畢業旅行規範，例如，希望學校能替學生攜帶用餐隔板，一旦遇到餐廳未提供隔板的時候，就可以拿出來使用。

議員王鴻薇表示，隨著同住家人可以不坐梅花座、不使用用餐隔板等，校園應規畫防疫指引再放寬，尤其青少年陸續完成疫苗接種，應放寬防疫，避免出現戴口罩打籃球、不傳球等難以落實的防疫指引。

王鴻薇表示，否則現在有很多社團活動都被影響，像是管樂團演出被迫要取消，學生準備、練習萬事具備，就因為疫情而被迫要取消。

對此，台北市教育局將在今天下午和衛生局針對校園防疫指引做討論。北市教育局副局長陳素慧表示，將研擬開放校外教學，但是相關配套也還需一併研議，用餐仍以餐盒、便當為主，不用桌菜，此外，希望學校能替學生攜帶用餐隔板，一旦遇到餐廳未提供隔板的時候，就可以拿出來使用。

至於籃球、排球等體育課程是否進一步放寬？陳素慧說，目前是要求學校盡量不要實施高強度的教學，只能使用個人器材、單人練習，以托球、運球、體能訓練等為主，不過校隊、球隊為了比賽仍可在符合防疫規範的前提下多人訓練，因此會與一般教學有差別。

陳素慧表示，目前疫情趨緩，針對校園防疫鬆綁，包括校外教學活動、體育活動等，將與衛生局進行討論，盼也能慢慢降級、解封。