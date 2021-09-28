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嘉縣3學生努力抗癌不放棄 獲頒周大觀獎助學金

中央社 / 嘉義縣28日電

嘉義縣學生陳峻豪、翁俊彥與凃宇恩，從小罹癌，他們長達5至9年時間與病魔對抗，熱愛生命永不放棄，今天獲周大觀文教基金會頒發抗癌圓夢助學金。

周大觀文教基金會今天在嘉義縣府舉辦抗癌圓夢助學金頒獎典禮，今年永慶高中國中部畢業生陳峻豪、大吉國中畢業生翁俊彥、中埔國小學五年級學生凃宇恩，獲頒助學金新台幣2萬元；陳峻豪目前在無菌室化療，由永慶高中校長郭春松代領。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，陳峻豪來自單親家庭，6歲罹患「急性淋巴白血病」，家境貧寒，抗癌路長達9年，進出過5次加護病房，他深知母親辛苦，立志成為護理師，以護理專業助人。

翁俊彥則是8歲罹患「急性白血病及費城染色體易位」，是最難治的白血病，但他從沒灰心喪志，聰明好學又具藝術天分，善於摺紙，今天更帶來摺紙作品送給嘉義縣長翁章梁；翁俊彥已成功配對骨髓，日後骨髓移植又是一場苦戰。

另外，凃宇恩5歲罹患「急性淋巴芽球白血病」，目前病情穩定，但仍需定期追蹤腦神經及成長曲線，他立志成為醫師，發願拯救千千萬萬病人。

周進華強調：「活著就是勝利」，3人抗癌的時間分別達到5年、7年與9年，過程十分艱辛，但他們展現熱愛生命永不放棄的精神，逆境時越戰越勇，令人感佩。

翁章梁出席頒獎典禮表示，病痛帶來的不只生理負擔，更是心理一大考驗，獲獎的小朋友都很有勇氣，突破重圍活出生命價值。

抗癌 嘉義

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