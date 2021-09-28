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教師節不快樂1／親師溝通不小心 家長嗆別以為我沒背景

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
每年教師節，校園裡總會出現溫韾畫面，學生買來花束敬師或傳訊息給老師表達感謝，但師生緊密關係，在現代社會發生質變，也令部分老師很感慨。圖／讀者提供
每年教師節，校園裡總會出現溫韾畫面，學生買來花束敬師或傳訊息給老師表達感謝，但師生緊密關係，在現代社會發生質變，也令部分老師很感慨。圖／讀者提供

老師只不過是提醒學生不要做會影響人身安全危險的事情，或提醒學生要帶上課用具，卻遭家長咆哮30分鐘以上。這是發生在台北市某國小的真實狀況，老師不只是被咆哮，還被家長嗆有背景要找議員投訴，面對家長無理，校方沒有給予後援，僅冷淡的要老師交報告說明，這名老師說，他已從事教育工作20年，第一次感到心力交瘁。

該名老師無奈表示，他教書已20年，過去與家長溝通遇到問題，就針對問題解決，第一次遇到情緒不穩的家長，也許對方沒有察覺，但是將負面感受全投射教師身上，是對教育現場的傷害。

「明明很努力，但沒有得到善意回應。」老師說，這名家長一發現狀況，並不是第一時間找老師溝通，而是直接投訴到校長室或把1999當管道，揚言找議員陳情，甚至還嗆老師「不要以為我沒有背景」。

老師說，被投訴，心裡就會受到打擊，身為教育工作者，又不是服務業，老師既沒有申訴管道、也不能對家長惡言相向，面對家長的怒吼，反而還要安撫對方情緒。遭到投訴後，校方不但沒有支持與後援，反而要求老師要寫報告說明，更加讓他心力交瘁。

從業20年來，他觀察，過去家庭子女數多，家長普遍信任老師專業，近年來受少子化影響，家長轉而將注意力放在孩子身上。家長自認工作忙，將照顧管教孩子責任視為學校老師的工作，既不滿意老師的教育方式，又嫌老師疏於管教，使得老師「裡外不是人」。

「家長會不會又打電話來吼我」、「該講還是不該講」在緊張的親師關係中，他坦言，仍會有心理負擔，使得教育現場人人自保，只好在跟家長溝通時多思考措辭，選擇比較中性的用詞、維持心平氣和的態度。

校園裡傳道授業解惑，但部分家長對老師不信任感俱增，讓老師很心寒。 圖／報系資料照
校園裡傳道授業解惑，但部分家長對老師不信任感俱增，讓老師很心寒。 圖／報系資料照

教師節

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