928教師節／遠距面對螢幕孤獨授課 如何突破教學困境？九本書伴師生度過

你有發現世界最早制定教師節的國家是？就是葡萄牙。最多人認同的教育名人是？就是「有教無類」的孔子。前輩念茲在茲的師者名言是？韓愈「師者，所以傳道、受業、解惑。」

過去，我們都明晰：百年大計，教育為本；教育大計，教師為本。我們想像的教師會是何者模樣？教師節提醒我們哪些重要的師者意義？我喜歡大江健三郎在《為什麼孩子要上學》如是說：所謂的老師……並不是一個知道怎麼去教未知者的人，而是可以把學生心中的某種問題，重新再創造出來弄清楚，以此為工作的人……

過去的師者，現代的師者，我們對教師這個身分有沒有不同的解讀？如果說：我們一生的走在疑惑中，我們能做的是：陪孩子在疑惑中尋找他相信的真實答案，孩子們純真愛笑的眼睛有光；孩子們單純無邪笑靨有蜜。

我雖是平凡的老師，卻願是你生命的擺渡人，輕輕划槳，掄起學習的波紋，讓我們即便置身在繁雜的喧嘩裡，仍能尋回靜駐底心與萬物冥合的好音，這又是何其幸運的工作？《社會在走，歷史要懂》呂捷想給的歷史知識彷彿一部社會生存說明書，從古人生活的點滴，我們汲取用於現代，待人處事的智慧，以及面對AI時代如何生存與生活之道。

身為老師的我們，要先讓自己感覺到幸福，才是製造更大的幸福給孩子們。大疫情時代，我們要該如何反思自己的教與學，還有自身的日常生活？我們不用灰心大環境的挑戰，《人慈》讓我們學會用光明的視角翻轉悲觀的思考，讓孩子能洞燭機先未來的問題，掌握先機，同時，當我們願意讓孩子感受到真心以待，他們就會相信：世界是美好與友善的，一如學生在課室感知到的我們。

同時，我們要每日打開美的覺知，讓眼耳鼻身意都與環境對話，你有發現：928教師節上接中秋下臨重陽，介於秋分與寒露之間嗎？微涼的氣候，若是以傳統節氣與物候搭配，教師節是否也該有專屬的浪漫顏色？從《故宮裡的色彩美學與配色事典》提及的：涼風乍起，白露降落，秋分起於「卵色」，寒露起於「醽醁」，從視覺色彩品賞先人詩意的生活況味為始，我們還能學習喬治．普羅契尼克《追尋寧靜》提醒我們：全然的寧靜我們才能聽見內在的鼓音，為自己追尋一方寧靜之處，從環境意識出發，回歸身心靜定的境界，能讓我們每日的教學活力滿滿、想像無限。

面對遲眠的月夜，我們若困在課務作業的勞形裡，打開窗扉，是否能巧見清亮如緞的月色以及星流星散的閃光，正迴盪於夜空？學著讓心底的塵埃灑落，那清明的光就會衝破你內心憂悶的層靄雲霧，讓激昂交錯的自然交響樂奏起，使你煩惱瞬間消遁，撫慰你在現實鞭笞下受傷的性靈。月亮忠實地陪伴你，猶如不朽《月亮是夜晚唯一的光芒》說到：我們也都將在愛與不愛裡，悄悄成為自己，無論他人的眼光，能夠慢慢地，成為自己喜歡的教師模樣，走在自我追尋的路上，月光旖旎讓我們毫不遲疑。

曾經帶著孩子們覽書閱讀，窺見他們自信流露，愉悅停駐，原來，找到自己的天賦，相信自己是天才，學習就不再是苦差事。孩子們若讀懂〈再別康橋〉寫的不只是離別愁緒，反能從錯過尋凡幸福之後，照見寧靜的心靈，闔上詩卷之際，就能找回一派瀟灑的詩心。〈長干行〉表面寫的是夫妻之愛與商賈現實，面對無常世界，天若有情天亦老，情愛流轉，我們依然會相信愛情的存在。

〈天才夢〉讓我們明白：學習不是分數的競逐，若是真心渴望知識流淌心田的醍醐灌頂的清明智慧，你就不在乎排名的標籤，如何定義我們？也曾在TED講堂，為他們分享一堂訓練自己思考、表達、提問的表達課，用一個議題連結世界，找到人際溝通的鑰匙，成為善於「與人合作、願意溝通」的新世代年輕人，同時，願意守護為利他價值，即便被討厭也能看見自己的勇氣壯大起來，一如阿德勒說的：「從被討厭中，堅持自己的價值，找到為自己活著的自由。」

回望疫病襲來的日子，遠距教學課程突破學習無牆的時空困境，我們面對螢幕「孤獨」地授課，卻意外尋到線上課程的教學風格，完成專屬的線上課程地圖，居家辦公、教學的孤獨，因師生齊心努力，意外地帶來正向的幸福，不只留下每次線上課程討論的餘韻，也框住疫情歲月漫步雲端的學習力。

祈願開學之後，我們都能享受歲月靜好、現世安穩的簡單生活：春日巧囀的鳥鳴引領我們靜聽詩人的謬思；夏夜悠長的蟬唱邀請我們探訪稻香的芳馨；秋季唧唧的蟲嘶追隨我們諦聽青楓的浪漫；冬天悄綻的醒梅陪伴我們眄睞天地的豐美。

身為教師的我們是否曾這樣癡心地想著自己與學生的關係：

如果你是三月豔桃，我願是和煦春風，等待你迤邐時序的美麗；如果你是六月靜荷，我願是滂沱夏雨，陪伴你搖曳流光的燦爛；如果你是九月澹菊，我願是朦朧秋月，映照你綜放芳馨的浪漫；如果你是臘月孤梅，我願是淒冷冬雪，點綴你傲視群花的清芳。一如肆一《無法成為你期待的樣子，我不抱歉》提及的：「永遠都要記得，在你覺得沒有選擇的時候，可以選擇自己。」

無論遇到何種困難與險境，我們都希望孩子不要忘記：曾經靜默陪伴的溫柔，曾經堅定相信的眸光，只願孩子愛其所擇，卸下縛身的羈絆，生活的風雅自然縈繞於心，擁有更好的生活。

教師獨有的特別的節日，我們挺然地站在講台上，持續為孩子傳遞知識純粹的滋味，隨著季節遞嬗的時序，每個孩子都有屬於自己的姿態，散發自信的風采。一如何權峰《格局，決定你的結局》提及：人不是拿來做比較的，自我的價值是來自於自己，而不是別人的批評。

你可以是與萬化冥合、心凝形釋的現代柳宗元；你也可以是莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行的現代蘇軾；你亦可以生如春花之靜美、如夏花之燦美的東方泰戈爾；你亦可以是在愛中泅泳、在情中浮沈的浪漫詩人拜倫，你更可以是發明渾天儀、候風地動儀的斜槓科學家張橫，或許你誰也不是，你就是你自己，是世界獨一無二的「我」。

當汩汩活水流入學習的園圑中，師者就是種桃李、舞春風的園丁，每位如燦花的學生依序開放，展現獨一無二的嬌美花影，認真記錄園丁與花朵對話的故事，日復一日、年復一年，呈現課室滿庭花開園自麗的繽紛美好，守著陽光守著學生。

一如佛洛姆《愛的藝術》提到的概念：成熟的愛是擁有自身的完整性與獨特性，而且願意全然地給予。因而，能夠蘸滿愛的墨色，紀錄著學生以青春自由的靈魂，踩踏課室的驚喜跫音；書寫著學生以勤奮不懈的熱情，邂逅自然天籟的感知，懂得愛人與被愛，渺小師者會輕聲地說：吾願足矣！