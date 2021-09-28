專訪／靜宜大學資訊傳播系動畫、遊戲、網頁設計任你選 得先過程式這魔王關

動畫、遊戲、網頁設計 可選心之所向

蕭文芃與李佩諭有許多的共同點，同樣由指考分發入學進入靜宜大學資訊傳播工程系就讀，大學成為要好的同學，在學期間一起共同製作不少數位作品，目前兩人也在同一間公司擔任平面設計師。

靜宜資傳系分成「動畫設計」、「遊戲設計」與「網頁設計」三個組別，蕭文芃解釋並非指考選填志願時就有分組的選項，而是大學入學後，這三組有分別對應的系專業學程，所有課程都可選擇，若選修修滿某一組所需的課程學分，其他畢業門檻也達成就可領到該組的畢業證書。

資傳系大一有必修程式語言、計算機概論等偏資訊類的課，大二才開始有可以自由選擇的專業學程，蕭文芃與李佩諭因對設計藝術有較大的興趣，皆是選擇「動畫設計」（數位內容與創意學程）類的課程較多，像是色彩學、配樂、劇本設計、3D電腦動畫、創意設計等課，而到了大三，數學與程式類的課程佔比仍重。

資傳系專業學程又分三大類。圖／取自靜宜大學資傳系官網

程式語言是基礎也是魔王 學程式像一關一關打怪

提到系上不輕鬆的必修課程，兩人不約而同回想起「程式設計」課，從程式設計（一）要一路學到程式設計（四），中間若有卡關便會被擋修，蕭文芃形容「有點像是打遊戲這樣過關，假設你程二沒過的話，你的同學就會到程三、程四，人家都已經到很遠的地方，我們還在程二，就會很緊張說，我會不會修不完？」

程式語言有自己的語法，她比喻就像是另一種語言，「要理解程式碼的公式運作其實就已經很難，再來你有可能已經理解文法，可是你不了解怎樣運用它，考試時就會不知道怎麼回答」。如何突破學習上的瓶頸，她透露，雖然有程式碼的題庫可以記誦，但不只一兩句而是很長的好幾十篇要背，李佩諭透露「到睡前都還在記它，起床又會忘記，只好再重頭來過」，或是不斷地打程式碼，就是在這樣重複記憶下通過關卡。

最後到大四時還有一個真正的大魔王「資料結構」，統整程一到程四所學，因此最為困難「人家都是大四很輕鬆，但沒有，我們大四都在補課，就是很累」。

評估四年所學 畢業門檻須考資訊專業證照

資傳系因看重程式能力設有畢業條件，在畢業前須通過校內程式設計能力檢定或取得資訊學院相關領域的專業證照。

從靜宜大學的網站上，可以看到有平面設計、動畫設計、多媒體網頁設計、商業數據分析、電路板設計能力等證照都可計入畢業門檻。

李佩諭表示她們二人都是選擇考取平面設計的證照，「我們是考TQC+，有些同學則是考別的，不一定要考程式檢定」。

蕭文芃認為在大學時期考取證照，對未來職場生活有一定的幫助。

大二到大四專題課 三個數位作品考驗程式與設計能力

除了證照外，還有從大二開始的學年專題課，共須完成三個數位作品，蕭文芃和李佩諭連續三個專題課都是同一組組員。

第一個作品是拍攝任意題材的影片，她們選了與流浪狗相關的議題進行拍片；第二個作品是創作以限塑政策為發想的逐格動畫《吸吸相管》；第三個則是製作聚焦28歲單身女子遵循內心做自己的動畫遊戲《河馬小姐》，其中第二和第三個作品還獲得了校內的獎項。

蕭文芃（左三）、李佩諭（左一）和同學製作的《河馬小姐》獲校內畢業專題競賽獎。圖／蕭文芃提供

蕭文芃介紹《河馬小姐》是一款捲軸遊戲（遊戲中角色通常由左方往右方移動），遊戲製作小組共有四人，她和李佩諭主要負責美術設計，由於遊戲開發還需要運用程式，另一位同學的工作為遊戲程式設計，剩下的一位則是負責統整進度與溝通協調，遊戲故事則是由四人腦力激盪、相互討論而出。

遊戲中的像是角色人物、櫃子、點擊鍵、logo等物件是李佩諭電繪完成，底圖背景則是蕭文芃負責。雖然最後順利完成，在專題過程中，她們也曾遭遇不順，像是繪畫速度太慢、風格前後不一致、缺畫物件、故事寓意不明而不斷修改等問題。

與遊戲做結合所設計的產品圖。圖／蕭文芃提供

開發多方向潛力 跨領域實務課群、自學平面設計

不只專業學程課，資傳系還有跨領域實務學程，學生可以自由選修非系上開的課，跨領域課程選擇更彈性、豐富。李佩諭修了中餐課，蕭文芃則是修了語言類的課。

對平面設計感興趣的兩人來說，她們兩人最喜歡的課就是「繪本設計」課，課程教排版的應用程式與印刷的知識，最後以插畫做出繪本。李佩諭坦言，系上較多程式理論、實務課程，與平面設計相關的課佔少數，於是她利用課餘時間買書自學Adobe的繪圖，曾研究到半夜三點，她認為學校以外還有很多資源可利用，想要做的事需要靠自己去尋找、摸索。

資傳系「資訊」+「傳播」 各校各有特色

兩人分享四年下來的經驗談，也給了未來想報考資傳系的高中生一些建議。她們強調，資傳系的「資訊課程」相對吃重，較推薦對程式碼java、c語言、後台應用網頁、網頁設計，以及對遊戲網頁，VR、AR有強烈興趣的學生就讀。

若是想學Adobe系列軟體，則較適合傳播學院，而事實上，每個學校的資傳系都有不同的定位，像是文化大學的資傳系就隸屬新聞暨傳播學院，報考前可以先蒐集資料、衡量自己對何種領域有較大的興趣。

蕭文芃（右後）和李佩諭（左前）上3D列印課。圖／蕭文芃提供

【Q&A 趣味快問快答】